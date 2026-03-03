Mercato : Le SRFC déniche le successeur de Jérémy Jacquet !

Blessé et bientôt opéré, Jérémy Jacquet ne rejouera pas avec le SRFC cette saison. Déjà d’accord avec Liverpool pour le transfert du défenseur central de 20 ans, le club breton a identifié un profil pour assurer sa succession.

Mercato SRFC : Une pépite de MLS pour remplacer Jérémy Jacquet ?

Le Stade Rennais anticipe déjà l’après-Jérémy Jacquet, promis à Liverpool dans le cadre d’un transfert estimé à près de 70 millions d’euros. Pour compenser ce départ majeur, les dirigeants du SRFC explorent la piste menant à Manu Duah, jeune défenseur de San Diego FC.

Sous contrat jusqu’en 2027, le Ghanéen de 20 ans s’est rapidement imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de MLS depuis sa sélection en tant que premier pick de l’histoire de la franchise lors de la Super Draft 2025. Capable d’évoluer en défense centrale après avoir été formé comme milieu défensif à l’université de UC Santa Barbara, Duah séduit par sa qualité de relance, son calme sous pression et sa lecture du jeu.

Déjà intégré au classement « 22 Under 22 » de la MLS, il a convaincu son entraîneur Mikey Varas, qui voit en lui un joueur « capable de dominer la MLS dans quelques années ». Reste à savoir si Rennes passera rapidement à l’action pour devancer une concurrence grandissante et s’attacher les services d’un profil taillé pour le projet de Franck Haise.

Son profil hybride, entre sentinelle et central moderne, pourrait s’intégrer dans les principes de jeu prônés par l’entraîneur rennais, adepte d’une relance propre et structurée. L’intérêt grandissant autour du natif d’Accra pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines.