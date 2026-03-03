PSG Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Kang-In Lee ?

Alors qu’il retrouve un temps de jeu plus conséquent avec Luis Enrique, le milieu offensif Kang-In Lee serait toujours indécis sur son avenir au PSG. Explications.

PSG Mercato : Kang-In Lee en pleine réflexion

Une information contradictoire est tombée concernant l’avenir de Kang-In Lee au Paris Saint-Germain. Alors qu’il était question d’un départ à l’issue de la saison, le journal L’Équipe assure qu’une prolongation de contrat serait à l’étude du côté du PSG pour l’international sud-coréen. De plus en plus décisif sur le terrain depuis plusieurs matchs, l’ancien joueur de Majorque serait en passe de convaincre ses dirigeants de prolonger son contrat au-delà de juin 2028.

Des discussions ont été lancées, mais Kang-In Lee n’aurait pas encore répondu aux sollicitations de sa direction. La publication sportive rappelle que le joueur de 25 ans s’était interrogé sur son avenir l’été dernier. Ses doutes n’ont peut-être pas disparu. D’autant que le média francilien annonce que le Paris SG serait plutôt déçu du rendement de Lee depuis son arrivée à l’été 2023.

Le club aimerait que l’ancien joueur de Majorque devienne plus régulier et plus influent, un message qui lui a même été transmis. Pour autant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient néanmoins repoussé les avances de l’Atlético Madrid cet hiver. Le prêt avec option d’achat souhaité par les Colchoneros ne convenait pas aux dirigeants parisiens.

Et l’entraîneur Luis Enrique aurait carrément refusé de se séparer de son milieu polyvalent toujours jugé fiable. De son côté, le partenaire de Bradley Barcola semblerait toujours envisager un départ du Paris SG en fin de saison. L’Équipe affirme en effet que le joueur formé à Valence ne serait pas insensible à la tentation de retrouver le championnat espagnol.

« Alors que Lee est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, une réflexion est engagée pour étirer son contrat. L’intéressé n’aurait pas donné de réponse pour l’heure. L’été dernier, il s’est posé des questions sur son statut – et son avenir -, pas insensible aux chants venus de Liga. Les prochains mois seront décisifs », rapporte le journal francilien. Affaire à suivre…

