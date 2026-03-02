PSG : Une grande nouvelle tombe pour la réception de Chelsea

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG s’apprête à croiser le fer avec Chelsea, quelques mois après la finale de la Coupe du Monde des Clubs de l’été. À l’approche de ce choc, les supporters parisiens ont reçu une excellente nouvelle.

PSG : Ousmane Dembélé de retour pour affronter Chelsea

Bonne nouvelle pour le PSG. À l’approche du choc contre Chelsea pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Jérôme Rothen a livré des nouvelles sur Ousmane Dembélé. Sur les ondes de RMC, l’ancien milieu offensif des Rouge et Bleu a assuré que le Ballon d’Or 2025 va mieux et pourra même tenir sa place face aux Blues.

« Dembélé sera présent face à Chelsea, il va mieux et il aura le temps de se remettre d’ici le match », indique le consultant sportif, qui a également évoqué la situation de Fabian Ruiz. Contrairement à l’attaquant français, le milieu de terrain espagnol du Paris SG souffre toujours de sa blessure contractée contre le Sporting Portugal lors de la phase de poules.

« Fabian Ruiz ? Il ne se remet pas d’un gros coup reçu contre le Sporting Portugal. C’est inquiétant, car il ne pouvait pas mettre le pied par terre après le match. Il a pris un impact sévère au genou. Depuis, dès qu’il essaie de forcer un peu, ça gonfle… », a ajouté Rothen, qui jette déjà un doute sur la présence de Fabian Ruiz dans le groupe du PSG face à l’équipe londonienne le 11 mars au Parc des Princes. Reste à voir si l’ancien joueur du Napoli sera remis pour le match retour le 17 mars à Stamford Bridge.

