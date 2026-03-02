Mercato PSG : Le premier gros coup de l’été déjà identifié ?

Le PSG préparerait un mercato estival ambitieux. Un premier nom serait déjà dans les tuyaux pour renforcer la charnière centrale la saison prochaine. Explications.

Mercato PSG : « Des joueurs de haut niveau arrivent »

Malgré son sacre en Ligue des Champions et les bénéfices engrangés, le PSG n’a pas fait de folies lors du mercato estival passé. Seules trois recrues sont venir grandir le collectif de Luis Enrique, notamment Ilya Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin. Cet hiver, le jeune prodige espagnol Dro Fernandez a quitté les rangs du FC Barcelone pour rejoindre les Rouge et Bleu.

Un recrutement jugé insuffisant par certains observateurs. Mais selon Fabrice Hawkins, la tendance devrait clairement changer à l’issue de la saison. En effet, le journaliste de RMC Sport estime « qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain. Je pense que ce sera comparable à ce qui s’est passé en 2022 et 2023. C’est-à-dire qu’il y a des joueurs de haut niveau qui vont arriver. »

Le PSG préparerait donc un mercato ambitieux cet été. Si en attaque le nom de la star de Manchester City, Erling Haaland, est évoqué par la presse anglaise, Luis Campos viserait aussi une belle piste en défense centrale.

Luis Campos s’active pour Joël Ordonez

En quête d’un potentiel successeur à Marquinhos, le PSG étudie plusieurs profils aux quatre coins du monde. Et en Europe, celui de Joël Ordonez revient à la surface dans les plans des dirigeants parisiens, selon les informations de Média Foot. Âgé de 21 ans, le natif de Guayaquil s’impose comme un pilier du Club Bruges.

International équatorien, solide dans les duels, à l’aise dans la relance, Joël Ordonez coche plusieurs cases du défenseur central moderne recherché par le PSG pour répondre aux exigences de Luis Enrique. Malgré l’intérêt d’autres grands clubs européens, dont Liverpool, le Paris SG possède un réel atout dans ce dossier.

En effet, la présence de Willian Pacho dans le collectif parisien pourrait bien convaincre le numéro 4 de Bruges à considérer un transfert à Paris comme la meilleure option pour la suite de sa carrière. D’ailleurs, la source francilienne précise que « le PSG a démarré des discussions informelles avec les représentants de Joël Ordonez. »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur formé à l’Independiente est estimé à 28 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Proche de s’engager avec l’OM à l’été 2025, Ordonez est finalement resté à Bruges et a même prolongé son contrat en échange d’un bon de sortie pour l’été 2026. Reste à voir si le PSG parviendra à le convaincre. Affaire à suivre…