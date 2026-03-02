Mercato : C’est confirmé, le PSG prépare une folie cet été !

Relativement calme lors des deux derniers mercatos, le PSG s’apprête à vivre un été 2026 assez mouvementé. Le club de la capitale veut frapper fort et les dirigeants préparent déjà le terrain.

Le PSG prépare un gros mercato

Après son sacre en Ligue des Champions d’Europe la saison dernière, le Paris Saint-Germain a souhaité conserver au maximum son collectif et ses talents en place. Luis Enrique a refusé d’importants mouvements, dans le sens des départs comme des arrivées, pour maintenir l’excellente dynamique de l’année 2025. Mais l’été 2026 devrait mettre fin à ce calme. D’après les journalistes Fabrice Hawkins (RMC) et Loïc Tanzi (L’Équipe), le PSG prépare un gros mercato l’été prochain.

« Je pense qu’il y aura un gros mercato au PSG l’été prochain. Des joueurs de haut niveau arriveront, je pense », assure Hawkins sur le plateau de l’émission After Paris. Selon plusieurs sources proches du club parisien, Luis Campos pourrait frapper fort avec le recrutement d’un joueur majeur par ligne de jeu, avec notamment un calibre en attaque.

Le Paris SG veut recruter un numéro 9 cet été

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, le PSG est déterminé à s’offrir les services d’un numéro 9 de classe mondiale lors du prochain mercato d’été. « Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd », indique le média spécialisé.

Et en Angleterre, TEAMtalk croit savoir que Luis Campos se serait discrètement renseigné sur la situation d’Erling Haaland, le serial buteur de Manchester City. Le club de Nasser Al-Khelaïfi aimerait être alerté au moindre mouvement autour de l’international norvégien.

Sous contrat jusqu’en juin 2034, Haaland n’est pas officiellement sur le marché après avoir signé un nouveau bail longue durée avec les Citizens. Mais il faudra se montrer très convaincant puisque le buteur de 25 ans rêve de la Liga, où le Real Madrid et le FC Barcelone restent des pistes sérieuses. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu. Affaire à suivre…

