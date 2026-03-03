Mercato PSG : Une offre de 50 M€ arrive pour cet indésirable

La direction du PSG pourrait envoyer un indésirable en Italie lors du prochain mercato estival. Le deal pourrait être scellé autour de 50 millions d’euros.

Mercato PSG : Direction l’Italie pour Kolo Muani ?

Le sort de Randal Kolo Muani préoccupe la direction du PSG. L’international français devrait revenir à Paris à la fin de cette saison. Tottenham Hotspur ne va pas lever l’option d’achat. Mais Luis Enrique ne veut pas le voir dans son effectif. Alors, il faudra lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Après une demi-saison convaincante à la Juventus Turin en 2024-2025 (10 buts en 22 matches), l’attaquant français espérait se relancer en Premier League. Son passage chez les Spurs est échec. Un seul but inscrit dans une équipe en grande difficulté, engagée dans la lutte pour le maintien. Dans ces conditions, son avenir à Londres apparaît scellé.

De retour à Paris, l’ancien joueur de Francfort et de Nantes doit échanger avec Luis Campos. La tendance, selon la presse italienne, penche vers une vente sèche. Le Paris SG ne souhaite ni le conserver, ni multiplier les prêts. Intéressée, la Juventus envisagerait une offensive dans les prochains mois. D’après Tuttosport, la Vieille Dame pourrait formuler une offre avoisinant les 50 millions d’euros, bonus compris. Un montant susceptible de convaincre Paris, à deux ans de la fin du contrat du joueur.

Actuellement sixième de Serie A, à quatre points de l’AS Roma, la Juventus devra sécuriser une place dans le top 4 pour disposer des ressources nécessaires à une telle opération. Sans C1, le dossier pourrait se compliquer.

