ASSE : Un nouvel objectif fixé avant la trêve internationale

Une série de trois matchs attend l’ASSE avant la dernière trêve internationale. Philippe Montanier et son équipe se sont fixé un objectif, avant le sprint final vers la montée en Ligue 1.

ASSE : 3 matchs capitaux contre le Red Star, Grenoble et Annecy

La Ligue 2 va rendre son verdict dans 9 journées, précisément le 9 mai 2026. Actuelle deuxième au classement, l’ASSE pourrait connaitre son sort avant cette échéance, si elle poursuit sa série positive actuelle. Avec Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, les Verts ont enregistré 4 victoires consécutives en autant de journées.

Lisez aussi : ASSE : Saint-Étienne officialise un deal stratégique !

À voir

Vente OM : La vérité éclate sur un dossier à 1,2 milliards d’euros

Ils ont trois matchs au calendrier, avant l’ultime trêve internationale de la saison, du 21 mars jusqu’au 04 avril. Et ces rencontres respectives face au Red Star (4e), à Grenoble Foot (12e) et au FC Annecy (6e), sont déterminantes pour les Stéphanois. Ils recevront les Audoniens et les Annéciens et se déplaceront chez les Grenoblois.

Saint-Etienne vise une série de 7 victoires avant la trêve

Ils espèrent évidemment boucler ces matchs en restant invaincus. En d’autres termes, l’AS Saint-Etienne a à coeur de poursuivre sa série de victoires, avant d’entamer la dernière ligne droite de la saison en avril.

L’objectif de Philippe Montanier et son équipe est assez clair : ils visent la première place du championnat, occupée à présent par l’ES Troyes, avec deux points d’avance.

Réussiront-ils à enchaîner 7 succès consécutifs à l’issue de la 28e journée de Ligue 2 ? Difficile, mais pas impossible, vu la dynamique actuelle de l’ASSE.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : L’ASSE prépare un joli coup à la Stassin

À voir

ASSE : Saint-Étienne officialise un deal stratégique !

ASSE : Un renfort de taille se précise pour Saint-Etienne !

ASSE : À portée de Saint-Etienne, l’ESTAC panique !