ASSE : Un nouveau leader secoue le vestiaire à Saint-Etienne

Philippe Montanier est arrivé à l’ASSE avec un nouveau leader dans le vestiaire. Il s’est engagé à booster ses coéquipiers pour la montée en Ligue 1.

ASSE : Julien Le Cardinal, le nouveau patron de la défense

L’ASSE n’a pas changé que d’entraîneur, elle a également renforcé son équipe en janvier dernier. Philippe Montanier a pris la place d’Eirik Horneland sur le banc et il a lancé une série de 4 victoires consécutives en autant de matchs dirigés.

Le groupe stéphanois s’est également étoffé avec quatre nouveaux joueurs, dont Julien Le Cardinal et Abdoulaye Kanté, qui se sont imposés directement dans le groupe du nouvel entraîneur.

Le premier était titulaire lors des quatre succès des Verts et avait joué ces matchs en intégralité. Il avait même été l’auteur de l’unique but des Stéphanois, contre Montpellier.

Le Cardinal : « S’il y en a un qui fait les choses à moitié, je saurai lui dire »

En plus d’être le nouveau patron dans l’axe dans la défense des Verts, en l’absence de Chico Lamba et Maxime Bernauer, le joueur recruté à Brest est aussi un leader dans le vestiaire. Dans des propos confiés à Ici Saint-Etienne Loire, il confirme ce statut dans le groupe de l’AS Saint-Etienne.

« On a encore beaucoup de choses à améliorer, donc on ne doit pas se relâcher. On a des cadres dans l’équipe qui ont de l’expérience et qui sont importants pour le groupe », a-t-il souligné d’emblée.

Julien Le Cardinal s’est ensuite proposé de faire la police contre les Verts qui seront tentés de tricher ou d’être le maillon faible de l’équipe.

« Je ne suis pas quelqu’un qui fait les choses à moitié. J’essaye d’apporter de la combativité et l’envie de se donner à fond, de la première à la dernière minute. Donc s’il y en a un qui fait les choses à moitié à l’entraînement, je saurai lui dire », a-t-il déclaré, avant de rassurer : « Mais je ne trouve pas que ce soit l’état d’esprit de l’équipe en ce moment ».

Le Cardinal prêt pour la bataille jusqu’au dernier match

Pour finir, la recrue de l’ASSE a promis de mouiller le maillot vert pour atteindre l’unique objectif du club cette saison, à savoir la montée en Ligue 1. « Je ne tricherai jamais. S’il faut se battre […], je le ferai. On ne peut pas gagner tous les matchs, mais on essaye de faire du mieux possible, sans se relâcher jusqu’au dernier match de la saison », a-t-elle assuré.

