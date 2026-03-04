Coup de tonnerre ! Le PSG tient sa première recrue de l’été

Déterminé à frapper fort lors du prochain mercato estival, le PSG est déjà bien embarqué sur une piste prioritaire. Explications.

Mercato : Le PSG fonce sur un crack annoncé à l’OM

Alors que Marquinhos et Lucas Beraldo pourraient faire leurs valises au terme de la saison en cours, le PSG aurait prévu de se renforcer en défense centrale lors du prochain mercato estival. Et Luis Campos devrait revenir à la charge sur un ancien dossier de l’OM : Joël Ordonez. L’été passé, Medhi Benatia a tenté de recruter le joueur du Club Bruges pour renforcer le collectif marseillais.

Lisez aussi : Mercato : L’OM échoue, Joël Ordonez se dirige vers l’Italie !

Trop compliqué pour les Marseillais, ce dossier pourrait finalement faire le bonheur de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, qui veut attirer un défenseur central pour accompagner Willian Pacho. D’après les informations de Média Foot, Luis Campos serait très chaud à l’idée de recruter le joueur de 21 ans.

À voir

Mercato OM : Un renfort de taille débarque pour Habib Beye !

« Paris a coché le nom d’un certain Joël Ordonez. Pilier du Club Bruges, l’international équatorien est le compère défensif de Willian Pacho, Parisien depuis l’été 2024. Selon nos sources, le PSG a démarré des discussions informelles avec les représentants de Joël Ordonez », rapporte la source francilienne. Aux dernières nouvelles, Ordonez ne serait pas insensible à l’idée d’un transfert au PSG.

Joël Ordonez « TRÈS INTÉRESSÉ à l’idée de signer au PSG cet été »

Vers une charnière centrale 100% équatorienne la saison prochaine au Paris Saint-Germain ? Si l’on se réfère aux dernières informations du compte Twitter Paris No Limit, la réponse est affirmative. En effet, le média spécialisé assure que Joël Ordonez, sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2029 après avoir paraphé une prolongation en septembre dernier, ne dirait pas non à un transfert au PSG pour jouer au quotidien avec son compatriote Willian Pacho.

Lisez aussi : Mercato : L’OM en feu, Joël Ordonez sort un plan pour signer

« L’entourage de Joël Ordonez nous confirme que l’international équatorien serait TRÈS INTÉRESSÉ à l’idée de signer au PSG cet été », précise le compte dédié au club de la capitale. Le Paris Saint-Germain devrait dépenser une somme supérieure à 40 millions d’euros pour convaincre le club belge.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un super crack à 40 M€ attendu à Paris

À voir

ASSE : Un nouveau leader secoue le vestiaire à Saint-Etienne

Mercato PSG : Le premier gros coup de l’été déjà identifié ?

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé un nouveau roc en Belgique