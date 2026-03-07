ASSE : Un ou deux changements en vue contre le Red Star

Ayant annoncé un possible remaniement dans la compo de l’ASSE, Philippe Montanier devrait opérer un ou deux changements contre le Red Star, ce samedi (20h).

ASSE : Montanier prêt à chambouler son équipe ?

L’ASSE est certes sur une série de 4 victoires d’affilée, mais Philippe Montanier a prévenu que son équipe ne sera pas la même à chaque match. Il souligne qu’il tient compte du rendement des joueurs à l’entraînement, pendant la préparation des matchs, ainsi que du dispositif tactique de l’adversaire, pour choisir les profils pour sa compo.

Lisez aussi : ASSE : Gros avertissement avant le choc face au Red Star

Selon ses explications, un joueur qui a performé lors du match précédent n’est pas forcément assuré de joueur le match suivant.

À voir

Mercato-choc : 45M€, le LOSC vise une signature folle au PSG

« Oui, on change une équipe qui gagne, car on n’est pas sûr de gagner le prochain match. Quand une série prend fin, c’est parfois avec la même équipe. Il faut trouver la meilleure équipe du moment en fonction de l’adversaire », a indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

ASSE-Red Star : Miladinovic pressenti à la place de Tardieu

Concrètement, il ne devrait pas avoir plus de deux nouveaux dans l’équipe stéphanoise, comparativement à la compo contre Pau FC.

En l’absence de Florian Tardieu, blessé, Igor Miladinovic devait être titulaire, aux côtés d’Augustine Boakye et de la recrue Abdoulaye Kanté dans l’entrejeu.

En défense et en attaque, les mêmes hommes devraient être reconduits, fort du clean sheet réussi contre les Palois (3-0). Ces deux compartiments de jeu avaient été, respectivement, solide et efficace.

Lucass Stassin avait réussi un doublé et Joshua Duffus aussi avait été décisif, en sortant du banc de touche. Quant à Boakye, il avait été auteur de 2 passes décisives, en plus d’Irvin Cardona, passeur sur le premier but.

La compo probable de l’ASSE contre le Red Star :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro, Ben Old

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, E. Annan, A. Soumahoro, A. Moueffek, P. Eymard, L. Gadegbeku, J. Duffus

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour un prodige anglais ?

ASSE : Montanier et Saint-Etienne sont intouchables

ASSE : Retour de deux jeunes dans le groupe face au Red Star