PSG : Nuno Mendes dézingue les joueurs de l’AS Monaco !

Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG, a partagé sa déception après la défaite de son équipe face à l’AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1. Le joueur de 23 ans notamment décrié l’attitude des hommes de Sébastien Pocognoli.

« Ils ont essayé de perdre du temps », accuse Nuno Mendes

La quatrième confrontation de la saison entre les deux équipes a tourné en faveur de l’AS Monaco, vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Neuf jours après leur nul (2-2) en barrage retour de Ligue des Champions, les Monégasques se sont imposés sur le terrain du Paris Saint-Germain (3-1).

Une défaite forcément inquiétante à cinq jours de la réception de Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Rare joueur du PSG à s’être arrêté en zone mixte, Nuno Mendes a pointé du doigt les manières des hommes de Sébastien Pocognoli après leur ouverture du score en première période.

« Ils ont marqué un but tôt et ils ont essayé de perdre du temps, ce n’est pas ça le football qu’on doit montrer en Ligue 1. Il y a beaucoup d’équipes qui ont beaucoup de qualité, il faut jouer. Tu marques un but, tu dois avoir envie d’en marquer plus. C’est le football », a déclaré l’international portugais, qui reconnait tout de même que le PSG n’était pas à la hauteur ce vendredi soir.

Nuno Mendes : « On n’était pas à notre niveau »

« On n’était pas à notre niveau. Je pense qu’il faut que l’on améliore beaucoup de choses, que ce soit offensivement ou défensivement. On a pris trois buts, c’est beaucoup. On doit améliorer beaucoup de choses pour arriver au prochain match et faire un bon match », a indiqué Nuno Mendes.

