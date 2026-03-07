PSG : La confession inquiétante de Luis Enrique après Monaco

Une nouvelle défaite face à Monaco (1-3) laisse le PSG et Luis Enrique dans l’incertitude à quelques jours d’un choc européen capital. L’Espagnol, visiblement préoccupé, n’a pas caché ses inquiétudes en conférence de presse.

PSG : Des erreurs qui coûtent cher face à Monaco

Le Parc des Princes a été le théâtre d’un scénario que les supporters parisiens redoutaient. Une ouverture du score sur « un cadeau pour commencer », selon Luis Enrique, a immédiatement mis les champions d’Europe sous pression. « On a été très imprécis dans plusieurs parties du match. On a vu des erreurs inhabituelles. Quand on fait ça contre une équipe dans une excellente dynamique, on le paie », a expliqué l’entraîneur espagnol.

Ces approximations répétées soulignent un PSG incapable de trouver son rythme. Les passes ratées, les placements hésitants et un manque de coordination collective traduisent une équipe mentalement fragile. Le coach insiste : « Il faut accepter nos erreurs, de différents joueurs. C’est à nous de corriger cela. »

Luis Enrique reconnaît une confiance ébranlée

Luis Enrique ne cache pas que le problème est avant tout psychologique. « C’est la tête qui ne va pas en ce moment. J’ai perdu beaucoup de matchs dans ma carrière, c’est une sensation bizarre, qui ne plaît jamais. On est clairement en difficulté », confie-t-il, sans détour. La confiance, cette denrée rare, semble se faire attendre au sein du vestiaire parisien.

Les Parisiens devront puiser dans leurs ressources pour retrouver leur niveau avant le déplacement crucial à Chelsea en Ligue des champions. « C’est un moment difficile à changer. Je veux être optimiste avec mes joueurs pour retrouver notre niveau », assure l’Espagnol. Dans ce contexte, chaque séance d’entraînement devient une bataille pour restaurer la solidité mentale et la cohésion collective.

La route vers la rédemption

Face à Monaco, le PSG a montré que sa solidité défensive pouvait vaciller. « Le premier but est un cadeau, inhabituel dans le football professionnel. Nous sommes l’une des meilleures équipes défensives du championnat et de la Ligue des champions », rappelle Luis Enrique. L’avenir immédiat impose une remise en question rapide et un travail tactique rigoureux pour ne pas subir le même sort en Europe.

L’optimisme reste de mise, mais le signal est clair : Paris doit se reconstruire, match après match, avec lucidité et humilité. Les prochains rendez-vous seront cruciaux pour transformer l’inquiétude en réaction tangible sur le terrain.

