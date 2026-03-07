Mercato OM : Marseille veut frapper très fort au RC Lens

L’OM s’active en coulisses sur le mercato pour préparer l’après-Rulli et lorgne le jeune prodige du RC Lens. Robin Risser, 21 ans et déjà international U20 français, pourrait révolutionner le poste de gardien au Vélodrome.

Robin Risser, un jeune mur alsacien sous les projecteurs

Originaire de Colmar, Robin Risser a grandi entre les vignes et les pelouses de Bennwihr avant de rejoindre Strasbourg à 13 ans. Rapidement, il se distingue par sa taille imposante (1,93 m) et sa maturité sur le terrain. Patron dans les airs et autoritaire dans sa surface, il explose lors de son prêt au Red Star, avant de s’engager avec Lens pour un contrat jusqu’en 2030.

Lire aussi : PSG-Marseille : Geronimo Rulli risque une lourde sanction !

À voir

ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?

Sa première saison en Ligue 1 est prometteuse : plusieurs clean sheets à domicile et des arrêts spectaculaires qui attirent déjà les regards des grands clubs. Risser cumule 14 sélections avec les U20 français et démontre que jeunesse rime avec talent. Ses performances ne sont pas seulement techniques : sa lecture du jeu et sa capacité à organiser la défense font de lui un gardien complet et moderne.

Mercato OM : Marseille prépare son coup stratégique à Lens

Las des errements de Rulli, Marseille se frotte les mains à l’idée de séduire Risser. Le club phocéen suit le dossier avec minutie, selon Sport, en contact avec son entourage et en analysant chaque statistique de sa saison. Le RC Lens reste vigilant, mais l’intérêt marseillais est réel et pourrait transformer le futur de l’Olympique de Marseille dans les cages.

Lire aussi : TFC-Marseille : Une absence de dernière minute pour Habib Beye

Avec une présence imposante et un pied droit précis capable de lancer des contres, Risser incarne le type de recrutement audacieux qui électrise le Vélodrome. Si Marseille parvient à conclure ce dossier, le club phocéen pourrait frapper un grand coup à un moment où le mercato est crucial pour ses ambitions en Ligue 1 et en Europe.

Lire aussi sur l’OM :

Toulouse-Marseille : Habib Beye dénonce une faille inquiétante

À voir

Avant Chelsea, le PSG montre un visage très inquiétant

Mercato : Accord imminent pour le départ d’un milieu !

Monaco-Marseille : La LFP dévoile un verdict tant attendu !