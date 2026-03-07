Mercato-choc : 45M€, le LOSC vise une signature folle au PSG

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le LOSC pourrait frapper un très gros coup du côté du PSG lors du mercato d’été à venir. Explications.

Mercato : Le LOSC prêt à défier la Juve pour un attaquant du PSG

Actuellement prêté par le PSG à Tottenham, Randal Kolo Muani intéresserait à nouveau la Juventus Turin et un club de Ligue 1 pour le prochain mercato estival. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 29 matchs, l’attaquant de 27 ans n’est pas parvenu à convaincre le club anglais, qui a déjà pris la décision de ne pas le conserver au-delà de cette saison.

Ainsi, l’international français va retourner à Paris cet été, mais il est difficile d’imaginer Luis Enrique vouloir le conserver. Le joueur formé au FC Nantes sera vraisemblablement de nouveau sur le marché au prochain mercato. Et selon les informations de SportsBoom, l’avenir du natif de Bondy fait déjà parler en coulisses. En effet, la Juve aurait toujours Kolo Muani dans son viseur et n’aurait pas oublié son prêt réussi la saison précédente (10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs.)

Mais aux dernières nouvelles, la Vieille Dame ne serait pas seule sur ce coup, puisque le LOSC aimerait convaincre Randal Kolo Muani de revenir en Ligue 1. Olivier Létang, le président lillois, verrait le joueur du PSG comme le profil idéal pour remplacer Olivier Giroud, dont le contrat expire le 30 juin prochain, à en croire Sports Boom.

« Lille est prêt à affronter la Juventus pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, cet été. Le club français voit en Muani le successeur idéal d’Olivier Giroud sur le long terme, tandis que Tottenham ne souhaite pas le recruter définitivement », rapporte le média britannique, qui précise que « le PSG, quant à lui, est vendeur. » Le Champion de France en titre ne souhaite pas pour autant brader l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort.

Le Paris SG réclame un gros chèque pour Kolo Muani

Recruté pour 95 millions d’euros après une saison brillante sous les couleurs de l’Eintracht Francfort et sa Coupe du Monde remarquée avec les Bleus de Didier Deschamps, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. Entre attentes élevées, concurrence offensive et choix tactiques, l’attaquant français peine à relancer sa dynamique.

EXCL: Lille are ready to battle Juventus for PSG striker Randal Kolo Muani this summer.



The French side see Muani as a long-term replacement for veteran Olivier Giroud, while Spurs won't push for a permanent deal.



PSG want to sell.

Alors que le PSG cherche désormais une solution durable pour son avenir, une piste inattendue commence à émerger. Et elle pourrait bien mener vers un club français qui réfléchit déjà à son futur en attaque. Selon Sports Boom, Kolo-Muani va bien devoir étudier la candidature de Lille LOSC, car il risque de ne pas avoir beaucoup d’offres l’été prochain après son passage très timide à Tottenham.

Mais le dossier s’annonce déjà compliqué pour les Dogues. En effet, d’après Tuttomercato, la Juventus Turin serait prête à faire une offre de 45 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour récupérer définitivement Randal Kolo Muani. Une somme qui pourrait faire craquer les dirigeants parisiens, bien déterminés à se débarrasser de cet indésirable. Le LOSC est donc prévenu.

