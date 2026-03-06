Mercato OM : Mehdi Benatia prépare un coup en or en Allemagne  

C’est le dossier qui fait rêver le Vélodrome. Libre de tout contrat l’été prochain, le milieu bavarois, Leon Goretzka est la cible prioritaire de l’OM.

Mercato OM : Mehdi Benatia relance le dossier Leon Goretzka

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia active ses réseaux pour frapper un joli coup en Allemagne lors du prochain mercato estival. Le dirigeant phocéen lorgne Leon Goretzka.

International allemand expérimenté, le milieu du Bayern Munich représente une opportunité rare sur le marché. Bien qu’il n’affiche plus tout à fait le niveau qui était le sien lors de la saison 2020, le vainqueur de la UEFA Champions League resterait un renfort de poids pour l’effectif marseillais en vue du prochain mercato estival, d’autant qu’il pourrait être libre.

Toutefois, l’OM devra composer avec une concurrence dense. Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, pas moins de onze clubs suivent également la situation de Goretzka. Arsenal FC est considéré comme le favori pour accueillir l’Allemand. Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City FC, Atlético de Madrid, SSC Napoli, Inter Milan, Juventus FC et d’autres formations lui tendent également la main.

Dans ce dossier, le rôle du directeur de football Medhi Benatia pourrait s’avérer déterminant. L’ancien défenseur, qui connaît bien l’environnement bavarois pour y avoir évolué, dispose encore de solides relations en Allemagne susceptibles de faciliter les discussions.

Pour convaincre Leon Goretzka, une condition est nécessaire. Marseille doit se qualifier pour la UEFA Champions League. Sans une place dans la plus prestigieuse compétition européenne, l’OM aurait beaucoup de mal à séduire un joueur du calibre de Goretzka.

