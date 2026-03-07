Mercato OM : C’est décidé ! Marseille prépare sa grande révolution

L’OM s’apprête à vivre un mercato d’été mouvementé, où chaque ligne de l’équipe pourrait être bouleversée. Entre départs anticipés et choix stratégiques, la Commanderie se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Mercato OM : Un vent de changement souffle sur la Commanderie

Après une saison marquée par l’incertitude et les résultats en dents de scie, Marseille a décidé de frapper fort. Le club ne se contente plus de corrections ponctuelles : la direction et le staff envisagent un véritable réaménagement de l’effectif. Les discussions internes s’intensifient, et chaque décision semble dictée par une volonté de repartir sur des bases solides.

Pour le Vélodrome, cette période est à la fois excitante et inquiétante. Certains cadres historiques pourraient faire leurs valises, tandis que de jeunes talents déjà scrutés par l’Europe sont suivis avec attention. Dans tous les cas, le message est clair : le statu quo n’a plus sa place à l’OM.

Offensives et transferts : l’heure des choix

Le secteur offensif est au centre de toutes les attentions. Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029, voit déjà des propositions venues du Golfe titiller sa curiosité. À ses côtés, de jeunes éléments prometteurs comme Ethan Nwaneri n’ont qu’un passage éclair prévu à Marseille avant un retour à Arsenal. L’objectif est simple : assainir l’attaque et trouver des profils capables de marquer la différence.

Mais le chantier ne s’arrête pas là. Les options d’achat de Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren ne seront pas activées, marquant un tournant dans la politique des gros investissements. Même les contrats longs comme ceux de Bilal Nadir ou Geoffrey Kondogbia ne garantissent plus l’avenir, et des discussions restent ouvertes pour les stars du vestiaire.

Les cadres ne sont plus intouchables

Pierre-Emerick Aubameyang ou Pierre-Emile Højbjerg pourraient bien connaître un été surprenant. À l’OM, la notion de « joueur intouchable » semble désormais obsolète. Chaque décision sera évaluée selon la performance, l’envie et la stratégie globale, laissant planer un suspense intense pour l’été prochain.

Ce chantier est colossal, mais nécessaire. La prochaine saison pourrait présenter un visage totalement différent de celui admiré en mai dernier. Pour les supporters marseillais, il faudra allier patience et espoir : la grande révolution de la Commanderie est sur le point de prendre son envol.

