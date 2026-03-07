ASSE : Gros avertissement avant le choc face au Red Star

Après quatre succès consécutifs, l’ASSE se prépare à un véritable test de force ce samedi face au Red Star FC 93, au Stade Geoffroy-Guichard. Pour Philippe Montanier, cette rencontre est bien plus qu’un simple match : c’est un moment clé pour confirmer la dynamique des Verts et affirmer leurs ambitions en Ligue 2.

ASSE : Saint-Etienne face à un adversaire redoutable

Pour l’entraîneur stéphanois, la confrontation s’annonce comme l’une des plus difficiles depuis son arrivée : « Le Red Star est un concurrent direct, qui avait gagné à l’aller. C’est la meilleure équipe à l’extérieur, c’est un bon défi pour nous à Geoffroy-Guichard et devant nos supporters. C’est peut-être le match le plus difficile à disputer depuis que j’ai pris l’équipe. C’est une équipe avec beaucoup de valeurs, difficile à bouger, à jouer. Ils sont bien organisés, bons dans les duels et en capacité d’aller vite de l’avant. »

Montanier souligne la qualité de l’adversaire et la nécessité de rester concentré : « Tout le monde sait que ce sera un adversaire redoutable. On est plutôt satisfaits de ce qu’on a fait jusque-là, mais ça ne nous garantit rien. Le passé ne garantit pas l’avenir. » Une mise en garde claire : Saint-Étienne ne peut se permettre aucune erreur.

Une confrontation qui peut tout changer

Au-delà du simple enjeu du classement, le technicien forézien insiste sur l’importance stratégique de cette rencontre : « C’est toujours intéressant de pouvoir jouer un adversaire direct pour le laisser derrière nous. On sait que la valeur des points est la même contre le Red Star ou Laval, un mal classé. Mais une confrontation directe, si on a la bonne idée de gagner, permet de poursuivre la dynamique et de ralentir nos adversaires. »

Montanier termine sur un ton pragmatique, conscient de la difficulté de la saison : « Je pense qu’on aura beaucoup de tournants d’ici la fin de saison, mais ce championnat est indécis et il reste beaucoup de virages à bien négocier. » Chaque point compte, et ce duel pourrait bien dessiner la suite de la course pour la montée.

