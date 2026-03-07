Mercato OM : Accord conclu pour un prodige anglais ?

La direction de l’OM fonce sur Samuel Amissahle en Angleterre en vue du prochain mercato estival. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : un nouveau joyau anglais dans le viseur

Depuis quelque temps, l’OM multiplie les pistes en Angleterre. Le directeur de football du club, Mehdi Benatia aurait de sérieux réseaux là-bas. Les arrivées de Mason Greenwood, CJ Egan-Riley, Angel Gomes désormais parti aux Wolves ou encore Ethan Nwaneri illustrent la volonté du club phocéen de se tourner vers les talents venus d’Outre-Manche. Et un nouveau nom attire désormais l’attention des dirigeants marseillais : Samuel Amissahle.

Selon les informations du Telegraph, le jeune défenseur central de Fulham, âgé de 18 ans, serait suivi par la cellule de recrutement olympienne. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club londonien, il pourrait profiter de cette situation pour tenter une nouvelle aventure dès le prochain mercato estival.

Polyvalent, Amissahle peut également évoluer plus haut sur le terrain en tant que milieu relayeur, un profil qui séduit plusieurs cadors européens. En effet, Chelsea, Manchester United et Arsenal s’intéressent aussi au joueur, tandis que la Juventus et l’Ajax Amsterdam gardent également un œil sur sa progression. L’Olympique de Marseille devra donc faire face à une concurrence de poids dans ce dossier.

