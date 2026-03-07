Toulouse-OM : Habib Beye dénonce une faille inquiétante

L’OM retrouve ce samedi Toulouse en championnat. Mais avant ce choc, Habib Beye a mis les pendules à l’heure. Il a reconnu une faille persistante au sein de son groupe.

OM : Habib Beye, ses confidences avant Toulouse

Après son élimination en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a une revanche à prendre. Habib Beye et ses troupes retrouvent ce samedi Toulouse pour la 25e journée de Ligue 1. À la veille de ces retrouvailles, l’entraîneur phocéen a livré un diagnostic sans ambiguïté.

Il reconnait que son équipe est freinée par deux obstacles majeurs : une fébrilité défensive chronique et un manque d’intensité sur la durée. Les statistiques le prouvent. L’OM n’a réalisé que « neuf clean sheets » toutes compétitions confondues en un an. Cette fragilité complique parfois la tâche à l’attaque phocéenne.

L’Olympique de Marseille possède une moyenne de deux buts encaissés par match sur ses cinq dernières sorties. Habib Beye a reconnu cette défaillance en conférence de presse. « Cela prouve, malheureusement que c’est un axe de progression qu’on doit avoir avec cette équipe ».

Il dévoile une partie de sa stratégie à Marseille

Habib Beye a un plan bien précis pour corriger ces défauts persistants. Sa volonté d’imposer un pressing étouffant, tel un « rouleau-compresseur ». Cette stratégie se heurte visiblement aux limites d’un effectif sujet à des « creux » inquiétants.

Cette méthodologie intense demande une endurance que les joueurs peinent encore à assimiler sur 90 minutes. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur de l’OM travaille pour relancer son équipe et arracher une qualification en Ligue des champions.

