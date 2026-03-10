Coup de tonnerre au PSG : Fabian Ruiz annonce son départ !

Depuis le début de la saison, le PSG s’est lancé dans une grande campagne de prolongations de contrat, dont fait partie Fabian Ruiz. Mais le milieu de terrain espagnol pense déjà à l’après-Paris.

Mercato : L’agent de Fabian Ruiz confirme un départ du PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2022 en provenance du SSC Naples contre un chèque de 22,5 millions d’euros, Fabian Ruiz s’est progressivement imposé dans l’entrejeu parisien, au point de briller également avec la sélection espagnole. Mais alors que son contrat court jusqu’en 2027 et qu’une prolongation jusqu’en juin 2029 était évoquée ces derniers mois, son avenir pourrait finalement s’écrire loin de la capitale.

Alors que le joueur de 29 ans est encore à l’infirmerie et que son retour est vivement espéré, son agent, Loren del Pino, a publiquement relancé la rumeur d’un départ en évoquant clairement un retour au Betis Séville, le club où Fabian Ruiz s’est révélé.

« L’avenir de Fabian inclut toujours un retour au Betis. De plus, il est clair que s’il revient, ce ne sera pas à 38 ans, mais quelques années plus tôt », a confié le représentant de l’international espagnol dans l’émission Libre y Directo, des propos relayés par Estadio Deportivo. Il précise même que son poulain ne forcera pas son départ.

« Le connaissant, il ne publiera pas de messages, ni n’utilisera les réseaux sociaux pour se rendre désirable. Le moment venu, cela se produira », a ajouté Loren del Pino. Un message clair qui pourrait alimenter les spéculations autour d’un futur départ de Fabian Ruiz. En novembre passé, pendant la trêve internationale, le numéro 8 du PSG avait clamé son amour pour son club formateur.

« Je ne le cache pas, je suis supporter du Betis. C’est un vrai bonheur pour moi. J’ai toujours dit que j’aimerais revenir un jour. Je ne sais pas quand, mais j’ai toujours dit que je voulais finir ma carrière chez moi, avec mon équipe. Espérons que ce soit possible », avait-il lancé. Ce projet semble donc bien en marche, mais pour quand ? Affaire à suivre…

