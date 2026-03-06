OL : C’est l’hécatombe à Lyon, avant Paris FC et Celta Vigo

L’entraîneur de l’OL annoncé de mauvaises nouvelles pour son équipe, en vue des matchs contre le Paris FC en Ligue 1 et le Celta Vigo en Ligue Europa.

OL : Rechute pour Moreira et Kluivert, retour repoussé pour Sulc

L’OL est privé de trois joueurs majeurs ces dernières semaines. Le buteur Pavel Sulc, le remuant ailier Afonso Moreira et le solide défenseur Ruben Kluivert.

À deux jours du match contre le Paris FC, Paulo Fonseca a fait le point sur la situation de ces blessés. « J’ai parlé avec le docteur juste avant la conférence, ce sera difficile de retrouver des joueurs », a-t-il indiqué.

Aucun retour en vue contre le Paris FC et le Celta Vigo !

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a déclaré, ensuite, ces trois joueurs forfait contre le club de la capitale, mais aussi face au Celta Vigo en Ligue Europa, le 12 mars. Les deux derniers sont en effet victimes d’une rechute.

« Afonso Moreira avait récupéré de sa blessure (aux Ischio). Et il a pensé, après avoir vu des résultats positifs, qu’il était prêt. Mais après le premier entraînement qu’il a fait, il a avoué qu’il avait encore le même problème », a fait savoir le coach.

Idem pour Ruben Kluivert. Absent contre le FC Nantes et l’OGC Nice, il était revenu face au RC Strasbourg. Mais le Néerlandais est retourné à l’infirmerie, car souffrant de douleurs musculaires. Il a ainsi manqué les matchs contre Marseille en championnat et Lens en coupe de France. Absent aussi lors des deux derniers matchs des Gones, Pavel Sulc boitillait encore jeudi.

Nuamah encore loin d’un retour, Fofana toujours en individuel

Paulo Fonseca a également donné des nouvelles d’Ernest Nuamah et Malick Fofana. Ces blessés de longue date sont toujours en reprise adaptée et leur retour n’est pas encore fixé.

« Les joueurs ne réagissent pas pareil à la sensibilité de la douleur. Certains veulent reprendre même en ayant encore un peu mal, comme Afonso, d’autres non », a-t-il souligné.

Concernant Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé en avril 2025, « il y avait eu un autre problème avec son cartilage durant sa rééducation, donc c’était difficile de passer ce problème », a précisé son entraîneur.

