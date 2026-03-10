OL Mercato : Officiel, signature du nouveau Cherki à Lyon

L’OL a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert. Il est récompensé de ses performances avec l’équipe professionnelle, en seulement 2 mois.

Mercato OL : Rémi Himbert signe son premier contrat pro

Arrivée à l’Académie de l’OL en 2023, Rémi Himbert a été promu en équipe professionnelle par Paulo Fonseca en janvier 2026. Et il a su saisir sa chance. Il satisfait entièrement les attentes de l’entraîneur chaque fois qu’il entre sur le terrain.

Fort de ses prestations remarquables, le joueur de 18 ans en effet forcé la décision de la Direction du club rhodanien, qui lui a offert son premier contrat pro, ce mardi 10 mars. Il a signé un bail de deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert pour une durée de deux saisons. L’attaquant de 18 ans, qui s’est particulièrement distingué ces dernières semaines », a communiqué le club de Lyon.

Himbert, décisif en Ligue Europa, en Ligue 1 et en coupe de France

Le polyvalent attaquant (ailier ou avant-centre) a été buteur en Ligue Europa contre le Paok Salonique, en coupe de France face au RC Lens et en Ligue 1 lors de l’Olympico à Marseille. Ses statistiques sont de 3 buts et une passe décisive en 10 matchs, toutes compétitions confondues.

« Fidèle à son ADN, l’Olympique Lyonnais poursuit son engagement en faveur des talents issus de son Academy, à l’image cette saison de l’éclosion de Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou Adil Hamdani », a souligné le club présidé par Michele Kang.

