OL : Après la CdF, le spectre de tout perdre plane à Lyon

Eliminé de la coupe de France et éjecté du podium de la Ligue 1, l’OL peut tout perdre. La menace plane, avant la double confrontation avec le Celta Vigo en Ligue Europa.

L’OL et son incroyable série de 13 victoires de suite

À la mi-février dernier, l’équipe de l’OL restait sur un parcours extraordinaire en Ligue Europa, une remontée inattendue en Ligue 1 et un parcours sans faute en Coupe de France. Elle avait réussi une superbe série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Plus concrètement, l’équipe de Paulo Fonseca a fini première, sur 36 équipes, en phase de Ligue de la C3. Ce qui est synonyme de qualification directe pour les 8es de finale, qu’elle disputera contre le Celta Vigo, les 12 et 19 mars.

L’Olympique Lyonnais s’écroule en 4 matchs !

En Championnat, l’Olympique Lyonnais était sur le podium à l’issue de la 24e journée. Il était aussi en course en quart de finale de la coupe de France. Mais le club rhodanien a flanché entre le 22 février et le 8 mars. Il a concédé trois défaites consécutives et un match nul.

Conséquences ? Lyon est éliminé de la coupe de France et a chuté de la 3e place du podium de la Ligue 1, qui est pourtant qualificative pour la Ligue des champions.

Lyon fébrile ! la crainte d’une élimination en Ligue Europa est réelle

Désormais, les supporters de l’OL craigne une élimination de leur équipe de la Ligue Europa. Surtout qu’elle a montré des signes de fébrilité ces dernières semaines, lors des défaites contre le RC Strasbourg (3-2), le RC Lens (2-2, 5 tab à 4) et le nul contre le Paris FC (1-1).

Avant le match aller contre le Celta Vigo, jeudi, la crainte de passer a côté de la saison est réelle chez les supporters des Gones.

OL : Des solutions pour éviter une fin de saison catastrophique

Dans « Tant qu’il y aura des Gones », les chroniqueurs de l’émission propose des solutions pour sortir l’Olympique Lyonnais de la mauvaise passe et ainsi éviter de passer à côté de ses objectifs, dans la dernière ligne droite de la saison.

« Je ne suis pas si pessimiste. J’attends une réaction d’orgueil, et la coupe d’Europe a une saveur particulière pour les joueurs. Ces matchs peuvent faire disparaître la pression et la fatigue », a indiqué Nicolas Puydebois.

Quant à Enzo Réale, il espère une réponse collective des Gones, pour sortir de la spirale négative. « Les leaders ont un rôle clé dans cette période. On est moins performants, car les cadres sont émoussés. Tyler Morton est moins influent, tout comme Corentin Tolisso et Endrick. Mais c’est en équipe qu’il faut régler le problème. Il ne faut pas penser qu’un seul joueur peut sortir l’équipe de cette phase difficile », a proposé l’ancien footballeur formé à l’OL.

