ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

L’ASSE se rapproche de plus en plus de la Ligue 1. Elle possède désormais un peu plus de 3 chances sur 4 de monter directement.

L’ASSE a désormais 79 % de chances de retrouver la Ligue 1

Deuxième de Ligue 2 à l’issue de la 26e journée, l’ASSE a conforté sa position au classement. Grâce à sa victoire sur le Red Star (2-0), combinée au match nul du Stade Reims à Dunkerque (1-1), les Stéphanois ont désormais une avance confortable sur leurs adversaires, dans la course pour la montée.

Le Mans SC est à 5 longueurs, Reims est relégué à 6 points et le Red Star compte 8 points de retard sur les Verts. De plus, l’AS Saint-Etienne est à la dynamique d’une équipe qui prétend à la montée directe.

Elle est sur une série de 5 victoires de rang avec son nouvel entraîneur Philippe Montanier. Grâce à cette invincibilité, les Verts augmentent leurs chances de retrouver l’élite.

Au terme de la 26e journée, ils possèdent désormais 79 % de probabilité de finir le championnat à l’une des deux premières places, selon les prévisions de Fabien Torre.

Lutte serrée entre Saint-Etienne et Troyes pour le titre

Pour le titre de champions de la Ligue 2, l’ASSE et l’actuel leader, l’ESTAC, sont au coude-à-coude. Les Stéphanois ont 44 % de chance, tandis que les Troyens en ont 49 %. Actuel troisième au classement, Le Mans a peu de chances de finir à la première place, soit seulement 3 % d’après les statistiques de l’expert.

Rappelons qu’il reste encore huit journées, soit 24 points en jeu. Tout reste donc possible pour les équipes du Top 5, ainsi que celles qui sont en embuscade, même si ces dernières n’ont plus leur destin entre les mains.

