Mercato PSG : C’est fini pour ce cadre, son successeur arrive  

Les dirigeants du PSG ont trouvé le potentiel successeur de Marquinhos en Italie. La Lazio Rome veut le jackpot pour céder son roc.

Mercato PSG : Marquinhos sur le départ, la piste Mario Gila s’accélère

Le déclin de Marquinhos au PSG se voit. Le capitaine brésilien ne rassure plus. Ses difficultés lors du choc contre Chelsea en C1 ont exposé ses limites actuelles. À bientôt 31 ans, le défenseur subit le jeu au lieu de le dicter. S’il conserve sa place, c’est autant par son statut que par l’échec d’Illya Zabarnyi. Ses plus belles années appartiennent au passé.

Le Paris SG a besoin de sérénité, et son leader actuel semble l’avoir perdue. Le directeur sportif du club, Luis Campos et son coach Luis Enrique cherchent une solution. Ils veulent un défenseur solide. Si les noms d’Ousmane Diomandé et Luka Vuskovic reviennent souvent, un autre profil séduit la direction : Mario Gila.

Le défenseur de la Lazio brille par son agressivité et son aisance technique. Estimé à 30 millions d’euros, il a la force dans les jambes. Les pensionnaires du Parc des Princes tentent le coup depuis plusieurs mois. L’été dernier, une offre parisienne de 35 millions d’euros a été repoussée par Claudio Lotito.

Le président de la Lazio se montre gourmand. La raison est connue : il doit reverser 50 % de la plus-value au Real Madrid. Paris devra donc augmenter son enveloppe pour devancer la concurrence. Manchester City et le Bayern Munich observent également le joueur. Le Paris Saint-Germain reviendra à la charge cet été.

