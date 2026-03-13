ASSE : Larsonneur blessé, Montanier se frotte les mains

La blessure de Gautier Larsonneur, gardien titulaire de l’ASSE, tombe comme un coup de tonnerre pour les Verts. Mais Philippe Montanier peut compter sur un remplaçant expérimenté et rassurant, Brice Maubleu, dont la présence pourrait bien transformer cette mauvaise nouvelle en opportunité pour le club stéphanois.

ASSE : Montanier se rassure malgré la blessure de Larsonneur

La sortie sur blessure de Larsonneur avant les prochaines échéances de Ligue 2 a secoué l’infirmerie de l’ASSE. Pourtant, loin de céder à la panique, Philippe Montanier affiche un calme presque olympien. Le coach stéphanois sait qu’il dispose d’une solution solide derrière le cadre : Brice Maubleu. « On est tous rassurés d’avoir Brice avec nous », a souligné Montanier lors de la conférence d’avant-match.

La carrière et l’expérience de Maubleu lui confèrent une légitimité incontestable pour tenir la cage stéphanoise dans cette période délicate. Le technicien insiste sur l’importance des doublures dans la réussite collective : chaque joueur, même moins utilisé ces derniers temps, apporte son énergie et ses valeurs au groupe.

Maubleu, un coéquipier modèle

Le gardien numéro 2 des Verts ne se contente pas de rester sur le banc. Sa présence à l’entraînement est exemplaire et son influence dépasse largement le cadre de ses performances sur le terrain. « Il a une grosse carrière, beaucoup de matchs en pro’, c’est bien de l’avoir avec nous. Ce n’est pas un rôle facile pour lui mais c’est un coéquipier modèle », insiste Montanier.

Cette expérience, Montanier la connaît bien. Ancien gardien lui-même, il se souvient de son rôle de doublure derrière Jérôme Alonzo à l’AS Saint-Étienne. « Quand vous êtes en fin de carrière, vous acceptez ce rôle-là, de jouer quand il y a le feu et d’accompagner le groupe vers des objectifs élevés », raconte-t-il, citant Philippe Gastal, historien du club.

Une opportunité pour renforcer l’esprit d’équipe

Avec Maubleu dans les buts, Montanier peut envisager les prochains matchs avec sérénité. Le gardien expérimenté pourrait bien insuffler un nouveau souffle au groupe, rappeler l’importance de chaque rôle et maintenir Saint-Etienne sur les rails de ses ambitions. Dans ce contexte, la blessure de Larsonneur pourrait paradoxalement devenir un tremplin pour consolider l’unité et la résilience d’un vestiaire prêt à relever tous les défis.

