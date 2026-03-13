OM-AJ Auxerre : Un retour majeur annoncé pour le duel

L’AJ Auxerre se prépare à défier l’OM dans un Vélodrome bouillant, vendredi soir, avec un atout de taille de retour dans ses rangs. Face à une équipe marseillaise redoutable, Christophe Pélissier insiste sur la combativité et l’ambition de ses hommes.

OM-AJ Auxerre : Faivre de retour, un coup de boost pour l’attaque de l’AJA

Privée de Lassine Sinayoko suspendu, l’AJ Auxerre peut néanmoins compter sur le retour de Romain Faivre. En conférence de presse, Pélissier a fait le point de la situation médicale de son équipe, avec un brin de satisfaction. « Sinayoko est suspendu mais Faivre est de retour dans le groupe », s’est-il réjoui avant d’ajouter :

« El Azzouzi et Coulibaly sont toujours blessés ». L’ancien Lyonnais pourrait insuffler une créativité indispensable pour déstabiliser la défense marseillaise. Conscient de la difficulté du déplacement dans un Vélodrome en quête de confiance et de résultats, Pélissier a tenu à envoyer un avertissement clair à ses joueurs.

« On sait qui on affronte demain, mais il faut être en capacité de faire des exploits. Il faut y aller avec un esprit combatif, de la personnalité et de l’ambition », a-t-il dit. Auxerre sait que seule une performance collective et audacieuse pourrait surprendre l’OM et ramener un résultat positif du Vélodrome.

