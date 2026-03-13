Celta-OL : Endrick vide son sac après le nul

Endrick a fait preuve de sang-froid pour offrir à l’OL un point précieux en huitième de finale aller de la Ligue Europa contre le Celta Vigo. Entre frustration et libération, le jeune attaquant brésilien a livré un témoignage sincère sur son style et son tempérament sur le terrain.

OL : Endrick, un numéro 9 fidèle à lui-même

Le scénario semblait tourner en défaveur de l’OL. Face à une défense regroupée et disciplinée du Celta, Endrick a longtemps buté sur le mur espagnol. Mais fidèle à son instinct de finisseur, il a trouvé la faille à la 87e minute, inscrivant son premier but européen pour le club rhodanien. « Je suis très content de revenir au score face à une bonne équipe. C’était un match difficile. Je suis très content d’avoir marqué mon premier but en Ligue Europa », a déclaré l’attaquant prêté par le Real Madrid.

Sa persévérance illustre son rôle : « Je suis un numéro 9, je tire, je tire et à force ça finit par passer », a-t-il insisté. Un mantra qui résume à lui seul la philosophie de jeu du jeune prodige, capable de renverser le cours d’un match à lui seul. Endrick n’a pas seulement marqué un but : il a insufflé une énergie nouvelle à ses coéquipiers pour le match retour.

« On veut gagner face à cette bonne équipe. C’est bien d’avoir arraché le nul. Je savais qu’il y avait des chances que je marque », a ajouté le jeune crack. La confrontation en Espagne a rappelé que la Ligue Europa n’est jamais acquise, et que la jeune pépite brésilienne peut faire basculer le destin des Lyonnais.

