Mercato : l’OM subit un sale coup de Fenerbahçe

La direction de l’OM dégote un jeune crack malien pour le mercato estival. Le géant turc Fenerbahçe joue les trouble-fêtes.

Le club turc de Fenerbahçe s’intéresse de près au jeune Ibrahim Diakité. Selon les informations d’Africafoot, ce milieu polyvalent formé à l’Académie JMG s’apprête à signer son premier contrat professionnel. Son profil séduit déjà les recruteurs des plus grandes écuries européennes, dont l’OM.

Fenerbahçe, qui occupe la deuxième place de la Süper Lig, a déjà bougé. Le club stambouliote propose environ 500 000 euros pour convaincre le joueur et ses proches. Les dirigeants turcs espèrent conclure l’accord rapidement, d’ici quelques jours seulement. Pour prendre l’avantage sur une concurrence féroce, ils misent sur un contrat de cinq ans assorti d’une clause de revente de 15 %.

Ibrahim Diakité a brillé lors de la Coupe du Monde 2025 au Qatar. Sous les ordres d’Adama Djefla Diallo, il est devenu une pièce maîtresse de la sélection cadette du Mali. Sa technique fine s’allie à une agressivité saine sur le terrain. Les recruteurs du monde entier ont remarqué ce jeune talent capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain.

Fenerbahçe n’est pas seul sur le dossier. De nombreux clubs européens surveillent attentivement l’évolution du prodige. Parmi les prétendants les plus sérieux, on retrouve : l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le LOSC. En Autriche, il y a le RB Salzbourg. En Belgique, le RSC Anderlecht est aussi chaud pour l’accueillir. Cependant, Fenerbahçe semble déterminé à boucler le transfert à tout prix pour devancer ses rivaux.

