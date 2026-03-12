Mercato : C’est fait, un Champion d’Europe signe avec le PSG

Avant l’ouverture du prochain mercato estival, le PSG accélère sur plusieurs dossiers internes. Aux dernières nouvelles, Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, aurait bouclé les discussions avec un Champion d’Europe.

Mercato : Un cadre de Luis Enrique prolonge au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2022 en provenance du SSC Naples pour 22,5 millions d’euros, Fabian Ruiz s’est progressivement imposé dans l’équipe de Luis Enrique. Et alors que son agent a laissé entendre qu’il pourrait être intéressé par un départ cet été, le joueur de 29 ans aurait signé un nouveau bail avec le PSG.

« Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C’est fait pour Ruiz, c’est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d’accord de principe pour Enrique », assure le journaliste Dominique Séverac sur le site du quotidien Le Parisien. Pour autant, le Champion d’Europe 2024 ne devrait pas terminer sa carrière en France.

Fabian Ruiz prolongé pour être vendu au Betis Séville ?

En effet, l’agent du numéro 8 du Paris SG, Loren del Pino, a relancé la rumeur d’un départ en évoquant clairement un retour au Betis Séville, le club où Fabian Ruiz s’est révélé. Invité sur le plateau de l’émission Libre y Directo, le représentant de Ruiz a notamment déclaré : « l’avenir de Fabian inclut toujours un retour au Betis. De plus, il est clair que s’il revient, ce ne sera pas à 38 ans, mais quelques années plus tôt. »

L’avocat du joueur précise toutefois que son client ne fera pas de manœuvres publiques pour provoquer son départ et ce retour dans son club formateur. « Le connaissant, il ne publiera pas de messages ni n’utilisera les réseaux sociaux pour se rendre désirable. Le moment venu, cela se produira », a ajouté Loren del Pino. À bientôt 30 ans, Fabian Ruiz pourrait donc rester encore au PSG une ou deux saisons de plus avant d’envisager son retour au bercail.

