Mercato PSG : Un crack déchire l’offre du Paris SG

Le dossier de prolongation de Senny Mayulu se complique au PSG. Mais rien n’est encore tranché. Les pourparlers se poursuivent entre les deux camps.

Mercato PSG : Quel avenir pour Senny Mayulu ?

Le sort de Senny Mayulu agite le PSG. Alors que son contrat court jusqu’en 2027, le club parisien tente activement de verrouiller son jeune milieu de terrain. Pourtant, un vent de discorde souffle sur les négociations.

Si le PSG a proposé un nouveau bail allant jusqu’en 2030, les exigences du joueur de 19 ans freinent l’accord. Selon Bruno Salomon, le clan Mayulu réclamerait une rémunération de près de 10 millions d’euros par an. Paris juge cette somme déraisonnable. Le club refuse de briser sa nouvelle grille salariale, même pour un talent prometteur.

À voir

OM-AJ Auxerre : Un retour majeur annoncé pour le duel

Trois offres ont déjà été repoussées. Cette résistance agace la direction parisienne. Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, estime d’ailleurs que le point de non-retour est proche. Pour lui, le club n’apprécie guère ces refus successifs, ce qui pourrait précipiter un départ dès cet été.

Lire aussi : Mercato PSG : Incroyable ! Départ confirmé pour Chevalier

Pourtant, tout n’est pas encore scellé. Une information plus optimiste vient tempérer ces prédictions de rupture. L’insider Djamel affirme sur les réseaux sociaux que le dialogue n’est pas rompu. Selon ses sources, de nouveaux échanges sont prévus prochainement. Mayulu, de son côté, privilégierait toujours une prolongation dans son club formateur malgré les tensions actuelles.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : La vérité éclate sur la réunion entre le clan Dembélé et City

À voir

ASSE : Larsonneur blessé, Montanier se frotte les mains

Mercato : C’est fait, un Champion d’Europe signe avec le PSG

Coup de théâtre au PSG : Accord entre Dembélé et Man City ?