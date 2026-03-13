Celta-OL : Himbert inquiète, Fonseca sonne la révolte avant le retour

L’OL a arraché un nul précieux sur la pelouse du Celta Vigo (1-1), au terme d’une soirée agitée. Entre l’inquiétude autour de Rémi Himbert et l’appel vibrant de Paulo Fonseca à ses supporters, le match retour promet une atmosphère électrique au Groupama Stadium.

Celta-OL : Un nul précieux dans la fournaise de Vigo

Dans la moiteur de Balaídos, l’OL a montré du caractère. Malmenés une bonne partie de la rencontre, les Rhodaniens ont finalement trouvé la faille dans les dernières minutes grâce à Endrick, arrachant un nul (1-1) qui maintient toutes les ambitions lyonnaises intactes.

Lire aussi : OL : Des supporters agressés, le Celta Vigo réagit fermement

À voir

OM : Terrible nouvelle en vue pour Beye et Marseille !

Ce but tardif a eu le mérite de refroidir un stade incandescent et d’offrir à Lyon une position plus confortable avant la manche retour. Dans une double confrontation européenne, ce genre d’égalisation vaut parfois de l’or. Les joueurs de Fonseca le savent : le plus dur reste à faire.

Himbert, la mauvaise nouvelle de la soirée

Mais la soirée espagnole a aussi laissé un goût amer. Entré en jeu pour apporter du dynamisme, Rémi Himbert n’aura finalement disputé que quelques instants avant de quitter la pelouse, touché à la cheville. L’inquiétude plane autour du jeune joueur lyonnais, dont l’état exact reste encore incertain.

Lire aussi : OL : Endrick à Lyon, la lune de miel c’est terminé !

Des examens médicaux doivent être réalisés afin d’évaluer la gravité de la blessure. Un coup dur potentiel pour Lyon à l’approche d’un rendez-vous décisif. Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca s’est rapidement projeté vers le match retour. Le technicien portugais a tenu à envoyer un message fort aux supporters lyonnais.

À voir

ASSE : Montanier lance un avertissement fort aux Verts !

« C’est le match qui décidera du sort de cette double confrontation. C’est pourquoi nous aurons besoin de nos supporters dans notre stade pour jouer avec nous. Je pense que ce sera important d’avoir le soutien de nos supporters pour ce moment », a-t-il lancé. Touché par les incidents qui ont visé certains fans lyonnais en ville, l’entraîneur rhodanien a également ajouté :

« Aujourd’hui, nous voulions gagner pour nos supporters. Nous savons ce qui s’est passé hier, nos supporters méritent d’avoir un cadeau de notre équipe car je sais qu’ils ont vécu un moment difficile et nous sommes avec eux ». Jeudi prochain, au Groupama Stadium, Lyon espère transformer ce message en victoire. Et peut-être en revanche.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Terrible nouvelle pour Lyon après le nul à Vigo

OL : Endrick a déjà fait mal au Celta, Giraldez le craint

À voir

FC Nantes : Coup de théâtre avec ce revirement inattendu

OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG