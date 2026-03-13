Mercato PSG : La vérité éclate sur la réunion entre le clan Dembélé et City

Alors que les discussions pour la prolongation d’Ousmane Dembélé stagnent au PSG, une rumeur brûlante a traversé l’Europe du football. Aperçu en Espagne avec un dirigeant de Manchester City, l’agent de l’ailier français a déclenché un véritable incendie médiatique… rapidement éteint par une mise au point très ferme.

Mercato PSG : Dembélé-City, une rencontre qui enflamme l’Espagne et la France

Ces dernières heures, les spéculations se sont emballées autour d’Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025, l’international français traverse une saison contrastée, marquée par quelques soucis physiques et des négociations contractuelles compliquées avec le Paris Saint-Germain.

Lire aussi : Coup de théâtre au PSG : Accord entre Dembélé et Man City ?

Dans ce contexte délicat, la présence de son agent, Moussa Sissoko, dans un hôtel madrilène aux côtés d’Hugo Viana, responsable de Manchester City, a immédiatement déclenché une avalanche d’hypothèses. Sur les réseaux sociaux comme dans la presse étrangère, beaucoup ont vu dans cette rencontre les prémices d’un transfert spectaculaire vers l’Angleterre.

Fabrizio Romano coupe court aux rumeurs

Mais l’emballement médiatique a rapidement été refroidi par Fabrizio Romano, l’un des journalistes les plus fiables du marché des transferts. Intervenant sur sa chaîne YouTube, l’Italien a tenu à remettre les pendules à l’heure. « C’est une histoire folle. Je respecte ceux qui donnent les informations, je suis juste ici pour dire ce que je sais », a-t-il lancé d’entrée.

À voir

FC Nantes : Coup de théâtre avec ce revirement inattendu

Lire aussi : LDC : Liam Rosenior totalement dégoûté après PSG – Chelsea !

« La presse espagnole a donné des images de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entré dans un hôtel à Madrid et être avec Hugo Viana, dirigeant de Manchester City », a-t-il poursuivi. Avant de livrer un démenti sans ambiguïté : « Immédiatement, l’information a été Manchester City-Ousmane Dembélé. Je peux garantir que dans cette réunion, il n’y a eu aucune négociation, conversation, discussion pour que Dembélé rejoigne Manchester City. Aucune. »

Le PSG respire, le dossier reste ouvert

Cette clarification a de quoi rassurer le Paris Saint-Germain, qui n’a aucune envie de voir filer l’un de ses joueurs majeurs. Malgré une saison parfois freinée par les blessures, Ousmane Dembélé reste un élément central du projet parisien. Reste que le feuilleton contractuel n’est pas réglé pour autant. Les discussions autour d’une prolongation patinent toujours, notamment en raison des exigences salariales du joueur jugées élevées par la direction.

Autrement dit, si l’ombre de Manchester City s’éloigne pour le moment, le dossier Dembélé pourrait encore faire couler beaucoup d’encre dans les mois à venir. Dans la capitale, on le sait : au mercato, une rumeur n’est jamais totalement morte… elle dort simplement.

Lire aussi sur le PSG :

PSG-Chelsea : L’UEFA prend une grosse décision après le choc

À voir

Celta-OL : Himbert inquiète, Fonseca sonne la révolte avant le retour

Coup de tonnerre : Un transfert indésirable confirmé au PSG

Mercato : C’est fait, un Champion d’Europe signe avec le PSG