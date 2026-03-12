Coup de tonnerre : Un transfert indésirable confirmé au PSG

Le PSG veut sécuriser les contrats de ses cadres et de certains joueurs importants. Toutefois, certains dossiers pourraient ne pas se conclure, au grand dam du club parisien.

Mercato : Un Titi plus proche que jamais d’un départ

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain tente de prolonger le contrat de Senny Mayulu. Mais les discussions entre les deux parties se trouvent au point mort avec des divergences importantes sur le plan financier. Malgré la volonté du club de garder son milieu offensif de 19 ans, le dossier patine sérieusement et en coulisses, un départ commence à prendre de plus en plus d’ampleur, selon le journal Le Parisien.

« Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition, mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint », a expliqué le journaliste Dominique Sévérac. L’été prochain, le PSG pourrait donc mettre l’international espoir français sur le marché pour récupérer un gros chèque.

Le Paris SG fixe le tarif pour Senny Mayulu

Sous contrat jusqu’en 2027, Senny Mayulu aurait refusé les offres de prolongation allant jusqu’en 2030. Face à ces refus, le PSG pourrait accepter une proposition d’un club ayant un intérêt pour son joyau tricolore. Mais malgré les discussions engagées, les négociations bloquent toujours en raison d’un désaccord financier entre les deux parties.

🚨🚨 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗘𝗧 𝗠𝗔𝗬𝗨𝗟𝗨 🇫🇷 ? 🤔❤️💙



Malgré une offre de contrat jusqu'en 2030, Senny Mayulu traîne des pieds. La direction parisienne, agacée par ses refus successifs, 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲̀𝘀 𝗰𝗲𝘁… pic.twitter.com/2EZVSCeB4A — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 12, 2026

Si un prétendant se manifestait, le Paris Saint-Germain pourrait réclamer entre 60 et 70 millions d’euros. L’été s’annonce décisif pour Senny Mayulu. Plusieurs clubs, notamment Newcastle United, Arsenal FC et Aston Villa seraient déjà positionnés pour récupérer le natif de Le Blanc-Mesnil.

