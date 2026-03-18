OL : Lyon récupère 3 joueurs offensifs contre le Celta Vigo

L’OL récupère trois joueurs de retour de blessures, dont le buteur Pavel Sulc, pour le décisif match retour contre le Celta Vigo, jeudi.

OL – Celta : Sulc, Moreira et Fofana sont opérationnels

Annoncé depuis quelques jours, le retour de Pavel Sulc, le meilleur buteur de l’OL, est effectif. Paulo Fonseca l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi. L’attaquant tchèque n’est pas le seul blessé de retour.

Le meneur de jeu Afonso Moreira et le remuant ailier Malick Fofana sont également aptes pour affronter le Celta Vigo, en huitième de finale retour de la Ligue Europa. « On a récupéré Afonso, Malick et Pavel, ils seront dans le groupe jeudi (18h45) », a annoncé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

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Absent depuis fin octobre 2025, en raison d’une entorse à la cheville, Fofana revient donc après plus de quatre mois d’indisponibilité. Il est évidemment encore diminué physiquement. D’ailleurs, Paulo Fonseca indique que les trois joueurs « ne sont pas prêts physiquement pour jouer 90 minutes ».

Ernest Nuamah en approche

Un autre blessé de longue date à Lyon, Ernest Nuamah, est aussi en instance de retour. Il a repris l’entraînement collectif, ce jeudi, après un an d’absence, due à une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche (en avril 2025) . L’ailier ghanéen est naturellement « trop juste » pour être présent contre le Celta.

Kluivert et Maitland-Niles en rééducation

Quant à Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles, ils « poursuivent encore leur rééducation ». Leur retour est espéré après la trêve internationale, en avril. Pour rappel, l’OL et le club de Vigo s’étaient neutralisé (1-1) au match aller en Galice.

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