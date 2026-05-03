FC Nantes : Il se paie l’OM après la démonstration des Canaris

La Beaujoire a grondé, puis explosé. Le FC Nantes a terrassé l’OM (3-0) avec une autorité inattendue. Et dans les coulisses, Frédéric Guilbert n’a pas tremblé pour pointer du doigt une faute presque impardonnable des Phocéens.

Le FC Nantes frappe fort, l’OM s’effondre

‎Le score est sans appel : 3-0. Mais derrière cette claque infligée à l’OM, il y a bien plus qu’un simple écart de niveau. Le FC Nantes a joué sa survie. Marseille, lui, a semblé jouer… un match amical. ‎Dès les premières minutes, les Canaris imposent un rythme infernal. Duels gagnés, pressing constant, regard habité. En face, les joueurs de Habib Beye paraissent dépassés, presque surpris par une telle intensité.

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Le verdict tombe rapidement : l’OM recule, subit, puis craque. ‎Après la rencontre, Frédéric Guilbert ne prend pas de gants. « C’était un bon match, on a mis de l’intensité. On a analysé un petit peu leur échauffement et on a vu qu’ils étaient un petit peu suffisant », lâche-t-il avec une lucidité tranchante. ‎

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La suite est encore plus révélatrice : « On a voulu mettre du rythme, leur rentrer dedans et je pense que ça a fonctionné ce soir », a poursuivi Guilbert. Une déclaration qui sonne comme un constat froid : Nantes a senti une faille mentale… et s’y est engouffré sans hésiter.

Une leçon de mentalité

‎Pourquoi Nantes a gagné ? La réponse est claire : l’envie a écrasé le talent. Dans un match sous pression, la concentration fait souvent la différence. Et sur ce point, l’OM a clairement failli. ‎L’analyse est cruelle mais juste : un échauffement trop léger, une approche relâchée, et la sanction est immédiate. À ce niveau, chaque détail compte. Et Marseille a payé cash ce manque de vigilance.

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‎‎Pour les Canaris, cette victoire change tout. Ou presque. Nantes reste en danger, mais respire à nouveau. « On va se battre, on ne va pas lâcher, jusqu’au bout, avec honneur et fierté pour nous et pour le FC Nantes », promet Guilbert. ‎Le message est clair : le maintien est encore possible. À condition de conserver cette rage. Car dans cette fin de saison étouffante, le FCN vient peut-être de trouver sa meilleure arme… croire encore, contre toute logique.