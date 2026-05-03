‎Le FC Nantes humilie l’OM : Halilhodzic jette l’éponge ?

‎Le FC Nantes a frappé fort en dominant l’OM (3-0) samedi dans la course au maintien. Mais Vahid Halilhodžić, à la tête des Canaris, refuse de céder à l’euphorie.

FC Nantes : Une victoire éclatante, mais tardive face à l’OM

‎Sur le terrain, le FC Nantes a livré une prestation pleine, presque chirurgicale. L’OM a été dépassé dans tous les compartiments du jeu, incapable de répondre à l’intensité imposée par les Canaris. Le 3-0 reflète une domination nette, sans contestation possible. ‎Mais cette victoire arrive dans un contexte étrange. Le classement reste impitoyable, et chaque point ressemble davantage à un sursis qu’à une véritable relance.

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Le public, lui, oscille entre satisfaction et frustration contenue. ‎Face aux micros, Vahid Halilhodžić adopte un ton inhabituellement froid. Sa phrase marque les esprits : « C’était mission impossible, même maintenant », a-t-il avoué, en évoquant le maintien. ‎Il ajoute avec une forme de lucidité désarmante : « On a créé un tout petit espoir aujourd’hui, je ne veux pas que mes joueurs entendent ça. »

Un discours de Halilhodžić sans filtre sur la saison

Une manière claire de refuser toute illusion durable malgré la performance. Le coach va plus loin dans son analyse : « C’est une folie de venir à ce stade de la saison », a fait savoir l’entraîneur du FC Nantes. Une déclaration qui ressemble à un constat global sur la situation du club plus qu’à une simple réaction à chaud. Vahid Halilhodžić insiste aussi sur un point rarement mis en avant : la qualité de vie du groupe.

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« Malgré les mauvais résultats, il y a une bonne ambiance », glisse-t-il, presque surpris lui-même par cet équilibre fragile. ‎De l’autre côté, l’OM vit une soirée difficile. Battu largement, le club phocéen montre des signes inquiétants de fragilité mentale et tactique. Une défaite qui ne passe pas inaperçue dans une fin de saison sous tension. Marseille perd du terrain, et le doute s’installe à grande vitesse dans un sprint final où chaque erreur coûte cher.