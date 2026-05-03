‎Succession de Benatia : Mauvaise nouvelle pour l’OM

‎Le chantier est immense à l’OM, et la première pierre refuse de tenir. Alors que Medhi Benatia s’apprête à partir, le club essuie déjà un refus qui en dit long sur son état actuel.

OM : Benatia sur le départ, sa succession qui vire au casse-tête

‎Le départ annoncé de Mehdi Benatia laisse un vide stratégique dans un club où la stabilité est déjà une denrée rare. L’Olympique de Marseille cherche un architecte, mais peine à convaincre. ‎Dans ce contexte, la piste menant à George Syrianos apparaissait comme une évidence, selon Foot Mercato. Profil moderne, vision internationale, réputation solide : tout collait. Sauf un détail… l’intéressé a décliné.

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‎Selon les informations révélées par la même source, Syrianos a justifié son choix avec des mots qui claquent : « un manque de clarté sur l’état des lieux financier et un certain flou autour de son éventuelle marge de manœuvre dans le projet phocéen ». ‎Une déclaration lourde de sens. Elle met en lumière un problème plus profond qu’un simple recrutement raté. Elle expose un club où la visibilité manque, où les contours du projet restent flous, même pour les décideurs.

‎Un signal inquiétant pour l’avenir

‎Ce refus n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une série de turbulences : départ de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, résultats sportifs en berne, et désormais difficulté à attirer des profils clés. ‎Le revers est d’autant plus marquant que Syrianos, à seulement 36 ans, est considéré comme un “crack” du milieu. À Nottingham Forest, il a contribué à structurer un projet compétitif, preuve de sa valeur sur le marché.

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‎Sur la Canebière, le projet ne semble plus rassurer. Dans le football moderne, les dirigeants ne viennent plus seulement pour un blason, mais pour une vision claire. L’Olympique de Marseille n’a pas convaincu Syrianos à cause d’un manque de visibilité financière et décisionnelle. Sur le terrain, l’OM glisse. En coulisses, il doute. Et dans les bureaux, il hésite. Une équation dangereuse.