OL : Ligue Europa, le Celta Vigo redoute les Lyonnais

Opposés en huitième de finale de la Ligue Europa, l’OL et le Celta Vigo se craignent mutuellement.

Lyon est un « adversaire redoutable », selon le DS du Celta

Premier de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’OL entre en lice en huitième de finale en mars. Passé par les barrages, le Celta Vigo a éliminé le Paok Salonique pour et affrontera Lyon, les 12 et 19 mars prochains.

Le club espagnol recevra son adversaire, avant de se déplacer au Groupama Stadium. Avant la double confrontation, Marco Garcés, Directeur Sportif (DS) du Celta, a réagi au tirage au sort. Il estime que les deux potentiels adversaires des ‘’Celestes’’ : Aston Villa et évidemment l’Olympique Lyonnais, étaient de gros calibres.

Finalement tombé sur le club français, il évoque des Lyonnais redoutables. « Nous avions deux concurrents potentiels très difficiles, et nous héritons d’une équipe française. C’est un adversaire redoutable. Ils ont un effectif impressionnant. Aucun joueur ne vaut moins de 40 millions d’euros », souligne-t-il, avec exagération.

Néanmoins, le dirigeant espagnol espère une qualification du Celta Vigo pour les quarts de finale. « Nous sommes en forme, et il y a des raisons de rêver. Les attentes créent de la pression, mais rêver, non », a-t-il déclaré ensuite.

Celta Vigo : Le coach de Lyon évoque « une équipe très forte »

Chez les Gones, Paulo Fonseca se méfie aussi de son adversaire des huitièmes de finale. « Je connais cette équipe qui joue très bien. Elle dispose de beaucoup de joueurs expérimentés. Elle s’est imposée cette saison contre Lille et Nice. C’est une équipe très forte. C’est un adversaire qui possède beaucoup de qualités individuelles et collectives », a-t-il noté.

Fonseca : « Je préfère le Celta au LOSC »

Par ailleurs, l’entraîneur de l’OL se réjouit de ne pas être tombé sur le LOSC, qui jouera finalement Aston Villa. « C’était difficile d’imaginer rejouer encore une fois contre les Lillois. […]. Ce sera aussi dur contre le Celta Vigo, mais je préfère jouer contre eux », a confié le technicien portugais.

Pour rappel, Lyon a déjà affronté Lille deux fois en championnat et en 16e de finale de la coupe de France, cette saison. Et le club rhodanien a réussi trois victoires sur trois, dont deux sur le terrain du LOSC !

