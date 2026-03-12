OL : Terrible nouvelle pour Lyon après le nul à Vigo

Le déplacement de l’OL sur la pelouse du Celta Vigo, en huitièmes de finale aller de Ligue Europa, devait offrir une bouffée d’air aux Rhodaniens. Mais derrière ce nul (1-1) arraché au bout du suspense se cache une mauvaise nouvelle qui pourrait peser lourd dans les prochaines semaines.

Celta Vigo-OL : Une entrée en jeu qui tourne au cauchemar pour Rémi Himbert

Au cœur de la seconde période, Paulo Fonseca décide d’injecter du sang neuf en lançant Rémi Himbert pour dynamiser l’attaque lyonnaise. L’idée est simple : apporter créativité et fraîcheur pour bousculer une défense espagnole bien organisée. Mais le destin en décide autrement.

Lire aussi : OL : Endrick a déjà fait mal au Celta, Giraldez le craint

À voir

Coup de tonnerre : Un transfert indésirable confirmé au PSG

À peine entré sur la pelouse, le jeune offensif est victime d’un choc malheureux après une retombée sur sa cheville. La douleur est immédiate, visible. Impossible pour lui de continuer : quelques secondes seulement après son apparition, il doit déjà quitter le terrain, remplacé dans l’urgence par Adam Karabec.

Un nouveau casse-tête pour Lyon

Ce coup du sort tombe mal pour les Gones. Déjà en quête de solutions offensives, l’Olympique Lyonnais voit l’un de ses atouts potentiels quitter la rencontre sans avoir réellement touché le ballon. Pour le staff lyonnais, l’inquiétude grandit.

Lire aussi : Endrick à Lyon, la lune de miel c’est terminé !

Si la blessure de Himbert se confirme, Paulo Fonseca devra réorganiser ses options offensives. Une chose est sûre : ce nul arraché à Vigo laisse un goût amer. À Lyon, on repart d’Espagne avec un point… et surtout beaucoup de doutes.

Lire aussi sur l’OL :

Des supporters agressés, le Celta Vigo réagit fermement

À voir

ASSE : La tactique de Montanier dévoilé avant Grenoble !

Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

La CdF, le spectre de tout perdre plane à Lyon