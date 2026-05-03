ASSE : Montanier vide son sac après le naufrage à Rodez

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Philippe Montanier et l’ASSE n’avancent plus, et la chute à Rodez laisse des traces profondes. Battus (2-1) dans un match crucial, les Verts voient la montée directe s’éloigner davantage et leur entraîneur, lui, refuse de masquer la réalité.
ASSE : L’analyse très lucide de Montanier après Rodez
Sur la pelouse de Rodez Aveyron Football, l’ASSE a sombré une fois de plus (2-1). Un scénario qui se répète et qui agace autant qu’il inquiète. Montanier ne cherche pas d’excuses : « On est dans la continuité de ces dernières semaines », avoue-t-il. Le constat est brutal. Chaque erreur se paie cash, sans remise. « Dès qu’il y a une erreur, elle coûte cher », insiste le technicien.
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Dans une Ligue 2 où la précision est reine, Saint-Étienne joue avec une marge d’erreur inexistante… et le paie immédiatement. Le cœur du problème est identifié. L’ASSE manque de tranchant devant et de rigueur derrière. « Offensivement, à part sur la fin, on n’a pas été assez justes », reconnaît Montanier. Une lucidité rare, presque chirurgicale.
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Et face à un adversaire discipliné, la sanction est logique. « Si on n’est pas performants dans les deux surfaces, ça ne suffit pas », poursuit l’entraîneur des Stéphanois. En clair, Saint-Étienne ne maîtrise plus les zones clés, celles qui font basculer les matchs.
Un groupe touché, mais pas résigné
Malgré tout, Montanier refuse de sombrer dans le fatalisme. Il retient une étincelle : « Le dernier quart d’heure montre quelque chose. À 2-0, dans une période compliquée, tout pouvait lâcher. Les joueurs ont continué. Il faut s’appuyer là-dessus pour retrouver de l’énergie », a-t-il souligné. Un détail ? Non, un signal à l’en croire.
Mais le contexte reste pesant. Blessures, suspensions, absences… « On perd encore des joueurs, match après match », regrette Montanier. Une donnée concrète qui fragilise l’équilibre collectif et limite les solutions tactiques. Alors peut-il encore monter ? La réponse est sans détour : oui, mais plus totalement entre ses mains. « La montée reste possible, mais elle ne dépend plus uniquement de nous », tranche Montanier.
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Face à la colère des supporters, il défend ses hommes : « Les joueurs n’ont pas triché ». Le message est clair. Le problème n’est pas l’envie, mais le niveau. Et dans cette lutte acharnée, l’ASSE devra gagner… et prier. Une fin de saison sous tension, où chaque minute comptera. Et où, désormais, l’espoir tient autant du terrain que des autres résultats.