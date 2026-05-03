ASSE : Montanier vide son sac après le naufrage à Rodez

‎Philippe Montanier et l’ASSE n’avancent plus, et la chute à Rodez laisse des traces profondes. Battus (2-1) dans un match crucial, les Verts voient la montée directe s’éloigner davantage et leur entraîneur, lui, refuse de masquer la réalité.

ASSE : L’analyse très lucide de Montanier après Rodez

‎Sur la pelouse de Rodez Aveyron Football, l’ASSE a sombré une fois de plus (2-1). Un scénario qui se répète et qui agace autant qu’il inquiète. Montanier ne cherche pas d’excuses : « On est dans la continuité de ces dernières semaines », avoue-t-il. ‎Le constat est brutal. Chaque erreur se paie cash, sans remise. « Dès qu’il y a une erreur, elle coûte cher », insiste le technicien.

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Dans une Ligue 2 où la précision est reine, Saint-Étienne joue avec une marge d’erreur inexistante… et le paie immédiatement. ‎Le cœur du problème est identifié. L’ASSE manque de tranchant devant et de rigueur derrière. « Offensivement, à part sur la fin, on n’a pas été assez justes », reconnaît Montanier. Une lucidité rare, presque chirurgicale.

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‎Et face à un adversaire discipliné, la sanction est logique. « Si on n’est pas performants dans les deux surfaces, ça ne suffit pas », poursuit l’entraîneur des Stéphanois. En clair, Saint-Étienne ne maîtrise plus les zones clés, celles qui font basculer les matchs.

‎Un groupe touché, mais pas résigné

‎Malgré tout, Montanier refuse de sombrer dans le fatalisme. Il retient une étincelle : « Le dernier quart d’heure montre quelque chose. À 2-0, dans une période compliquée, tout pouvait lâcher. Les joueurs ont continué. Il faut s’appuyer là-dessus pour retrouver de l’énergie », a-t-il souligné. Un détail ? Non, un signal à l’en croire.

Après une 3e défaite consécutive, la tension monte entre l’entraîneur P. Montanier et certains supporters. pic.twitter.com/s7c1Sya3tp — TL7 (@tl7loire) May 2, 2026

‎Mais le contexte reste pesant. Blessures, suspensions, absences… « On perd encore des joueurs, match après match », regrette Montanier. Une donnée concrète qui fragilise l’équilibre collectif et limite les solutions tactiques. Alors peut-il encore monter ? La réponse est sans détour : oui, mais plus totalement entre ses mains. « La montée reste possible, mais elle ne dépend plus uniquement de nous », tranche Montanier.

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‎Face à la colère des supporters, il défend ses hommes : « Les joueurs n’ont pas triché ». Le message est clair. Le problème n’est pas l’envie, mais le niveau. Et dans cette lutte acharnée, l’ASSE devra gagner… et prier. ‎Une fin de saison sous tension, où chaque minute comptera. Et où, désormais, l’espoir tient autant du terrain que des autres résultats.