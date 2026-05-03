‎Rodez-ASSE : Le gros aveu de Cardona après le fiasco

‎Irvin Cardona et l’ASSE ont quitté Rodez avec plus de doutes que de certitudes, après une nouvelle défaite difficile à digérer. Dans une saison sous tension en Ligue 2, l’attaquant a posé des mots simples, mais lourds de sens, sur une situation qui échappe peu à peu aux Verts.

‎Rodez-ASSE : Une défaite de trop pour les Verts, Cardona vide son sac

‎Le déplacement sur la pelouse de Rodez AF devait servir de relance. Il s’est transformé en nouveau coup d’arrêt. Battue 2–1, l’ASSE enchaîne une contre-performance qui fragilise encore davantage ses ambitions de montée. ‎Le scénario est cruel, presque répétitif. Les Stéphanois ont couru après le score sans jamais vraiment maîtriser leur destin. Une équipe fébrile, parfois brouillonne, loin des standards attendus dans une fin de saison où chaque point devient vital.

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‎‎Face aux micros, Irvin Cardona n’a pas cherché d’excuse. Sa déclaration sonne comme un constat froid : ‎« C’est vrai qu’en ne gagnant pas ce soir, on ne se facilite pas la tâche. Les supporters sont déçus, et c’est normal. Mais rien n’est terminé. On va se battre jusqu’au bout », a-t-il promis. ‎Dans ses mots, aucune fuite. Juste une lucidité parfois rare dans les moments de crise. Et une promesse : continuer à lutter, même dans la difficulté.

‎Une dynamique qui inquiète sérieusement

L’ASSE traverse une zone de turbulence qui commence à peser lourd dans les têtes. Cardona le reconnaît lui-même : « On n’a pas montré le visage attendu ». Une phrase simple, presque banale, mais qui résume parfaitement l’écart entre ambition et réalité. ‎Car dans cette Ligue 2 serrée, chaque faux pas ressemble à une balle perdue dans la course à la montée.

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L’AS Saint-Etienne peut-elle encore viser la montée directe ? ‎C’est encore possible, mais uniquement si la régularité revient immédiatement. ‎Cette défaite à Rodez marque un nouveau coup d’arrêt dans une série où les Verts peinent à enchaîner deux performances solides. ‎Au-delà du score, c’est l’attitude qui interroge. Dans ce type de sprint final, les équipes montantes se reconnaissent à leur capacité à ne jamais paniquer. Aujourd’hui, l’ASSE donne parfois l’image inverse.