Mercato OM : Un roc suisse attendu à Marseille 

La direction de l’OM veut rapatrier un ancien défenseur cet été. Le joueur n’a pas encore donné son feu vert.

Mercato OM : Roggerio Nyakossi de retour à Marseille cet été ?

L’ancien défenseur olympien, Roggerio Nyakossi, attire l’œil des recruteurs de Liverpool pour l’été prochain. Bien que le joueur évolue désormais loin du Vélodrome, l’OM conserve un levier décisif pour influencer son avenir.

Marseille avait recruté ce défenseur central en 2022 pour 2 millions d’euros. Le Suisse de 22 ans n’a pourtant disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe pro avant de rejoindre l’OH Louvain en janvier 2025. Ce transfert, conclu pour 800 000 euros, a scellé une perte financière pour le club phocéen. Pourtant, la direction croyait fermement en son potentiel.

Selon le média Het Nieuwsblad, une clause de rachat figure dans le contrat belge du joueur. Si son montant exact demeure inconnu, son existence représente une aubaine. Les statistiques de Nyakossi à l’étranger (19 matchs et 3 buts) confirment son explosion.

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Le club anglais de Liverpool étudie activement son profil pour la saison à venir. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le 12e du championnat belge, le joueur devrait plier bagage dès cet été contre une indemnité élevée. L’OM peut toutefois jouer un sale tour à Louvain. En activant sa clause, Marseille pourrait rapatrier le Suisse pour le revendre aux Reds à une prix XXL.

Le joueur acceptera-t-il une telle opération ? Le nœud du problème réside dans sa relation avec l’OM. Ayant manqué de temps de jeu entre 2022 et 2025, le défenseur pourrait s’opposer à un retour forcé en Provence. Son souhait est de rejoindre Liverpool directement depuis la Belgique. Évalué à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, Nyakossi privilégiera le projet sportif anglais si l’intérêt du 5e de Premier League se confirme.

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