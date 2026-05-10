Mercato OM : Un gros indice tombe pour le futur entraîneur !

Alors qu’Habib Beye devrait quitter son poste à l’issue de la saison, l’OM est à la recherche de son futur entraîneur. Un gros indice pourrait déjà être avoir déjà été lâché concernant le profil du futur coach.

Mercato : Un entraîneur français sur le banc de l’OM la saison prochaine ?

Selon les informations concordantes de L’Équipe et de Foot Mercato, Grégory Lorenzi devrait devenir le prochain directeur sportif de l’OM, sauf retournement de situation de dernière minute. Après avoir nommé Stéphane Richard à la présidence du club en remplacement de Pablo Longoria, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt affiche de plus en plus une volonté de franciser l’organigramme de son écurie.

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L’homme d’affaires américain semble vouloir rapprocher les hommes forts du club et les supporters. Ainsi, le successeur d’Habib Beye pourrait être un technicien français. Cette option prend de l’épaisseur et deux noms sortent déjà du lot : Christophe Galtier et Bruno Genesio. Sous contrat avec Neom, le premier nommé n’a néanmoins jamais caché son envie d’entraîner son club de cœur, malgré son passage mitigé au PSG (2022-2023).

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Bruno Genesio, qui pourrait quitter le banc du LOSC cet été, pourrait être séduit à l’idée d’entraîner l’OM, lui le Lyonnais de cœur. D’autres entraîneurs français libres comme Laurent Blanc, Wilfried Nancy ou encore Patrick Vieira pourraient également intéressés les décideurs marseillais. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pourraient aussi pencher pour des entraîneurs étrangers, mais qui connaissent bien la Ligue 1.

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Dans ce cas, des noms comme Adi Hütter, sans club depuis la fin de son aventure à Monaco, Carles Martinez Novell, qui va quitter Toulouse cet été, et Walid Regragui, qui a fait un travail remarquable à la tête du Maroc, pourraient être des options viables pour le choix du futur coach de l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre.