Mercato : Coup de tonnerre ! L’OM chasse Aubameyang cet été

Pierre-Emerick Aubameyang ne sauve pas l’honneur avec un comportement discutable. De quoi accélérer son départ de l’OM, lequel est inévitable, lors du prochain mercato estival.

Mercato : Pierre-Emerick Aubameyang écarté par l’OM

La semaine de remobilisation s’est transformée en fiasco pour l’Olympique de Marseille. Le groupe d’Habib Beye a implosé pendant la mise au vert avec des tensions nombreuses entre les joueurs et le staff technique.

Le bouquet final est survenu jeudi soir quand Pierre-Emerick Aubameyang a vidé un extincteur sur l’ancien athlète Bob Tahri, représentant de la direction. Suite à cela, l’attaquant de 36 ans a été privé du déplacement au Havre ce dimanche. Un épisode peu glorieux qui sonne sans doute le glas de sa carrière à l’OM.

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« Pierre-Emerick Aubameyang est écarté par la direction de l’OM pour le déplacement au Havre ce dimanche. Une décision qui intervient au lendemain des incidents qui ont eu lieu à la Commanderie, lors de la mise au vert des joueurs. Stéphane Richard et Alban Juster ont rencontré les joueurs vers midi au centre d’entraînement », explique le journaliste Fabrice Hawkins.

De son côté, le quotidien régional La Provence assure que l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang devrait s’écrire loin de Marseille. L’attaquant gabonais, en grande difficulté contre Nice et à Nantes, devrait profiter du prochain mercato estival pour quitter l’OM une seconde fois après son premier départ en Arabie saoudite (Al-Qadsiah) en juillet 2024.

Le clan Aubameyang se défend

Auteur d’une grosse fête lors de la mise au vert de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe pour le match face au Havre. Amine Gouiri va devoir assurer le poste de numéro 9 titulaire. L’Olympique de Marseille lui reproche d’avoir aspergé le dirigeant Bob Tahri avec un extincteur. Mais pour l’entourage de l’ancien joueur du Barça, le club a prononcé une sanction disproportionnée.

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« Ce n’est pas autre chose qu’une blague qui a mal tourné, mais en aucun cas une agression de Benatia à travers Tahri. Il est un peu le bouc émissaire de la situation. On a commencé la saison avec Rabiot et Rowe, il y a eu Abdelli, et aujourd’hui lui », a défendu un proche d’Aubameyang dans les colonnes du journal L’Équipe. Le quotidien sportif précise qu’Aubameyang était loin d’être le seul cadre impliqué dans les incidents.

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Sous contrat jusqu’en 2027, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des plus gros salaires de l’équipe avec 350.000 euros par mois, la cinquième rémunération de l’Olympique de Marseille. Pour reconstruire l’effectif olympien, le nouveau directeur sportif aura forcément besoin d’économiser le salaire d’Aubameyang entre autres.