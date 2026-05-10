Mercato ASSE : Après Amiens, Kilmer cible un nouveau gardien

Les dirigeants de Kilmer Sports Ventures ont profité de leur présence à Saint-Étienne lors du festival offensif de l’ASSE contre Amiens ce samedi pour confirmer leur souhait de recruter un nouveau gardien de but durant le prochain mercato estival.

Mercato ASSE : Kilmer contacte un jeune portier autrichien

Le mercato de l’ASSE continue de s’animer en coulisses. Alors que le club stéphanois travaille actuellement sur plusieurs postes clés pour préparer la saison prochaine, un nouveau nom apparaît désormais dans le viseur des dirigeants de Kilmer Sports Ventures. D’après les informations du Daily Mail, l’AS Saint-Étienne s’intéresserait de près à Nikolas Polster, gardien de 23 ans évoluant au Wolfsberger AC.

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Le portier autrichien attire de plus en plus de clubs européens grâce à ses performances et à sa marge de progression. Sous contrat jusqu’en 2027, il est estimé à environ 2 millions d’euros, une somme abordable sur le papier, mais qui pourrait rapidement grimper en cas de concurrence accrue.

Et justement, la concurrence serait déjà bien présente, puisque plusieurs clubs de Premier League comme Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion et Brentford FC surveilleraient également sa situation de près. Toujours selon la même source, le Celtic Glasgow, toujours très actif sur les jeunes profils prometteurs du marché européen, surveillerait aussi la situation de Nikolas Polster.

Une concurrence qui complique clairement la tâche de l’ASSE, même si le projet des Verts peut représenter une opportunité intéressante en termes de temps de jeu et de développement pour un jeune joueur.

Le dossier Nikolas Polster en réflexion à l’ASSE

En interne, le dossier Nikolas Polster s’inscrit dans une réflexion globale autour du poste de gardien du côté de l’ASSE. Le club souhaite anticiper l’avenir et renforcer sa hiérarchie à ce poste clé, avec un profil jeune, mais déjà capable de s’imposer rapidement.

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La cellule de recrutement Kilmer explore donc plusieurs pistes, et Polster fait clairement partie des options étudiées pour renforcer l’effectif. Reste désormais à savoir si l’ASSE sera capable de rivaliser financièrement et sportivement avec les clubs anglais et écossais sur ce dossier.

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Dans un marché très concurrentiel, la rapidité d’exécution pourrait faire la différence. Une chose est sûre : Kilmer Sports Ventures est déjà pleinement lancé dans son mercato, avec la volonté de bâtir un projet solide et ambitieux pour la saison à venir. En Ligue 1 ou en Ligue 2.