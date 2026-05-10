Susceptible de quitter les rangs de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival, Julian Alvarez souhaiterait évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Bonne nouvelle pour le club parisien.

Mercato PSG : « Julian Alvarez souhaite partir »

Ces dernières heures, la Cadena SER révèle que si l’Atlético Madrid « ignore » les intentions de son attaquant, le joueur n’ayant rien communiqué à sa direction, beaucoup au sein de l’Atlético Madrid pensent que « Julian Alvarez souhaite partir » lors du prochain mercato d’été.

Et le plus gros indice confirmant cette tendance serait le fait que les représentants de l’international argentin sonderaient déjà le marché pour lui trouver un nouveau point de chute plus ambitieux. Des négociations auraient ainsi eu lieu entre les représentants de Julian Alvarez et les dirigeants du FC Barcelone et ceux d’Arsenal.

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Par ailleurs, « des contacts ont également été établis avec le Paris SG », selon le média espagnol. Aux dernières nouvelles, l’ancien buteur de Manchester City n’aurait aucune intention de retourner en Premier League, ce qui écarte déjà Arsenal de la course pour sa signature. Désormais à la lutte avec le Barça dans ce dossier, le PSG pourrait bientôt se retrouver en roue libre pour Alvarez.

En effet, la radio madrilène aurait clairement exprimé une ferme volonté de départ et afficherait un intérêt majeur pour une signature au Paris Saint-Germain pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Si pour le moment aucun contact officiel n’existe encore entre les deux clubs, la direction des Colchoneros soupçonnerait l’entourage du joueur de 26 ans d’avoir déjà entamé des discussions secrètes avec Luis Campos.

Le club madrilène espère officiellement conserver son numéro 9, mais la détermination du natif de Calchin pourrait faire bouger les lignes dans les semaines à venir. Mais il faudra y mettre le prix.

Julian Alvarez, c’est au moins 100M€

Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Julian Alvarez ne semble plus totalement épanoui à l’Atlético Madrid après deux années sans rien gagner. Selon la Cadena SER, les dirigeants madrilènes sont désormais convaincus que le compatriote de Lionel Messi souhaite tourner la page.

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Le Paris Saint-Germain, en quête d’un avant-centre de classe mondiale pour renforcer son secteur offensif, apparaît comme un prétendant sérieux et actif dans ce dossier brûlant. Pour l’heure, le club entraîné par Diego Simeone n’a reçu aucune offre officielle, mais évalue Julian Alvarez à plus de 100 millions d’euros.

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Un montant qui limitera considérablement le nombre de prétendants crédibles. De son côté, le Paris SG serait prêt à s’aligner sur cette exigence pour recruter l’ancien protégé de Pep Guardiola.

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