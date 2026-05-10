PSG : Grosse surprise dans le groupe d’Enrique contre Brest 

Le PSG reçoit le Stade Brestois ce dimanche, à 21 heures, au Parc des Princes, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce match, découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

Le PSG sans Mendes ni Pacho, mais avec un nouveau Titi

Quatre jours après le grand combat de l’Allianz Arena face au Bayern Munich (1-1), synonyme de qualification en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois ce dimanche soir pour dessiner un peu plus son cinquième titre de Champion de France d’affilée, le douzième en quatorze saisons.

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Fidèle à son habitude depuis le début de la saison, Luis Enrique a tenu à préserver les cadres de son effectif en Ligue 1, à l’exception de son maestro Vitinha, afin d’éviter une surcharge physique et composer avec les blessés. Comme attendu, plusieurs cadres manquent donc à l’appel avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal.

Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho et Quentin Ndjantou sont tous forfaits sur blessure. Le coach du Paris Saint-Germain a néanmoins convoqué un groupe offensif très compétitif avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos et le jeune Ibrahim Mbaye.

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Au milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves et Kang-In Lee sont bien présents, tandis que plusieurs Titis comme Dro Fernandez, les jeunes David Boly ou encore Dimitri Lucea, appelé pour la première fois, profitent de cette large rotation avant le choc européen du 30 mai.

Les 21 de Luis Enrique contre Brest

Gardiens – Laurendon, Marin, Safonov.

Défenseurs – Beraldo, Boly, Hernandez, Lucea, Marquinhos, Zabarnyi.

Milieux – Dro, Lee, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha.

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Attaquants – Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.