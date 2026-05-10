Mercato Real Madrid : Le dossier de l’entraîneur réglé à 95%

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. La question serait quasiment réglée en interne. Explications.

Mercato : Alvaro Arbeloa va quitter le Real Madrid

Nommé en janvier 2026 en remplacement de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé par le Real Madrid à la fin de l’exercice 2025-2026. Même s’il dispose encore d’une année de contrat, le technicien de 43 ans n’a pas convaincu Florentino Pérez et la direction madrilène sur sa capacité à tenir un vestiaire comme celui des Merengues. À tel point que le journaliste Fabrizio Romano assure que la décision est déjà prise concernant son avenir dans la Maison-Blanche.

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« Je maintiens ce que j’ai dit, c’est fait à 95%, Alvaro Arbeloa va quitter le Real Madrid. Seul un miracle pourrait sauver Alvaro Arbeloa. Donc gardons 5%, mais il est à 95% dehors », a notamment déclaré le spécialiste mercato sur sa chaîne YouTube. D’ailleurs, un nom revient avec insistance ces derniers jours en vue de sa succession.

José Mourinho de retour au Real Madrid ?

Alors que plusieurs profils ont été régulièrement évoqués pour la succession d’Alvaro Arbeloa, le Real Madrid pourrait finalement faire le choix de faire revenir un ancien de la maison. En effet, Fabrizio Romano confirme que José Mourinho est déjà en contact avec la direction madrilène en vue d’un retour dès cet été. Sous contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu’en 2027, le coach portugais de 63 ans a donné son accord au Real pour remplacer Arbeloa.

« Pour José Mourinho, les contacts sont en cours. Rien n’arrivera ce week-end. L’opération Mourinho a débuté. Mourinho est très tenté. Bien sûr que Mourinho, qui est l’un des meilleurs au monde, veut regarder la situation, comprendre quel impact il peut avoir. Donc évidemment, les entraîneurs et surtout Mourinho essayent de comprendre le plan, les investissements, le vestiaire… Mais Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid », a expliqué le journaliste italien, avant d’indiquer que Florentino Pérez pilote lui-même ce dossier.

« Il est très déterminé pour garder cette opportunité en vie. Mourinho aimerait aller au Real Madrid. Maintenant, c’est à Florentino Pérez de décider s’il veut activer l’option Mourinho ou non. Benfica a commencé à chercher un nouvel entraîneur.

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Pour l’instant, Benfica aimerait continuer avec Mourinho et veut lui offrir un nouveau contrat si jamais il ne part pas au Real Madrid. Benfica sait toutefois que si le Real Madrid décide de presser le bouton, José Mourinho ira chez eux », a ajouté Fabrizio Romano.