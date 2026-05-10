Urgent ! Le transfert d’Akliouche au PSG bientôt bouclé !

Joueur majeur de l’effectif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche animera le marché des transferts cet été, notamment en France, où le PSG serait déterminé à le recruter pour renforcer son secteur offensif.

Mercato PSG : Akliouche pour remplacer Barcola à Paris

Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG continue de chercher à recruter local, et lorgne depuis plusieurs mois Maghnes Akliouche. Alors que le milieu offensif de l’AS Monaco aimerait signer dans la capitale, l’intérêt de Luis Campos à son égard vient d’être confirmé dans la presse.

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En effet, le journal L’Équipe rapporte ce dimanche que le conseiller sportif parisien serait bel et bien décidé à recruter Akliouche cet été. Si pour l’instant, le Paris Saint-Germain a décidé de se focaliser sur sa fin de saison, notamment la finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain, la cellule de recrutement devrait passer à l’action pour le numéro 11 de l’AS Monaco.

Maghnes Akliouche, qui a brillé contre le Paris SG cette saison, serait par ailleurs quasi-certain de quitter le Rocher dans les prochaines semaines, annonce le quotidien sportif. Mais il faudra sortir le chéquier pour obtenir sa signature. Alors que Bradley Barcola pourrait changer d’air, Luis Enrique aimerait avoir Akliouche dans son effectif pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

L’ASM réclame 50M€ pour Maghnes Akliouche

Le Paris Saint-Germain a officiellement relancé les contacts avec l’entourage de Maghnes Akliouche, l’ailier de l’AS Monaco, en vue d’un transfert cet été. Le club parisien, sous l’impulsion de Luis Enrique et Luis Campos, fait du joueur de 24 ans une priorité stratégique pour renforcer son effectif après la finale de la Ligue des Champions.

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Récemment, Sky Sport révélait d’ailleurs que l’international français était très proche d’une signature en faveur du PSG. Une tendance confirmée ces dernières heures par Sacha Tavolieri et confirmée par le compte Djamel sur Twitter : Akliouche aurait d’ores et déjà exprimé sa préférence pour le projet parisien.

Le profil technique du natif de Tremblay-en-France est particulièrement apprécié par Luis Enrique qui souhaite lui faire franchir un cap supérieur à Paris. « Le jeune talent monégasque est de nouveau au cœur des priorités du recrutement estival », indique Sacha Tavolieri, précisant que le Paris Saint-Germain est revenu vers les agents du joueur pour formaliser cette possibilité de transfert.

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De son côté, « Maghnes Akliouche aurait déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa priorité au PSG », précise le journaliste belge. Selon L’Équipe, le club monégasque serait désormais prêt à autoriser son départ contre un montant d’environ 50 millions d’euros. Outre le Paris SG, Liverpool serait tout aussi déterminé pour s’offrir les services du crack français. Affaire à suivre donc…